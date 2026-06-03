"Я не знаю, как здесь можно было жить": риелтор показал квартиру после арендаторов

Истории об арендаторах, которые оставляют после себя беспорядок, в сети появляются регулярно. На этот раз внимание пользователей привлекло видео риелтора из Черновцов, который показал квартиру после выезда жильцов.

Что увидел риелтор после выезда арендаторов?

Риелтор из Черновцов показал квартиру после выезда арендаторов на тик ток странице rieltor.chernivtsi.

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Когда в следующий раз будешь грешить на своих квартирантов, какие они плохие, как грязно оставили, можешь посмотреть это видео для сравнения, как оставили твои квартиранты, а как бывает у людей,

– говорит риелтор в видео.

По его словам, жилье теперь требует капитального ремонта. Больше всего поразила кухня: грязная посуда, кастрюли и мусор лежали прямо на полу, мебель была повреждена, а газовая плита покрылась ржавчиной. В квартире также заметен толстый слой пыли.

Не лучший вид имел и балкон. Его пол был заставлен кастрюлями, посудой и различным хламом. Автор видео предположил, что эти вещи могли лежать там месяцами. При этом, по его словам, соседи ни разу не жаловались на людей, которые жили в квартире.

В комментариях часть пользователей признавалась, что не может поверить в увиденное. Некоторые даже предположили, что ролик мог быть постановочным. В то же время другие писали, что сталкивались с похожими ситуациями, когда арендаторы оставляли после себя квартиры в запущенном состоянии.

Какова стоимость аренды в Черновцах?

Больше всего подорожала стоимость аренды однокомнатных квартир – на 26% за год. Сейчас такое жилье можно арендовать в среднем за 14 тысяч гривен в месяц. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 21 тысячу гривен в месяц.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке в Черновцах?

На вторичном рынке Черновцов средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 58 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 82 тысячи долларов. За последние 12 месяцев цены в этом сегменте выросли на 15%. За трехкомнатную квартиру покупателям придется заплатить в среднем 107 тысяч долларов. За год ее стоимость увеличилась на 17%, что является самым высоким показателем среди квартир на вторичном рынке.