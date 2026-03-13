Розовый "дом Барби" у океана сдают в аренду: чем он удивил сеть

Розовый дом на побережье Санта-Моники, который стал вирусным в соцсетях из-за контраста с соседним черным зданием, выставили в аренду. За дом просят 38 тысяч долларов в месяц, а арендовать его можно минимум на 13 месяцев.

Почему этот дом привлек внимание в сети?

Дом расположен на улице Палисейдс-Бич-Роуд в городе Санта-Моника неподалеку от Лос-Анджелеса, пишет New York Post.

Его легко узнать благодаря яркому розово-фиолетовому фасаду, который резко контрастирует с соседним черным домом.

Именно этот контраст и сделал здания популярными в соцсетях. Пользователи начали сравнивать их с двумя противоположными образами фильмов, которые вышли почти одновременно. Чаще всего их называют "домом Барби и Оппенгеймера".

Черный и розовый дома рядом / Фото New York Post

Появились и другие шуточные сравнения. В сети эту пару домов иногда называют "Барби и Волдеморт" или "дом Барби и холостяцкое логово Бэтмена".

Из-за этого здания стали своеобразной интернет-памяткой. Фотографии контрастной пары домов регулярно появляются в соцсетях и туристических блогах о Калифорнии.

Как выглядит дом изнутри?

Внутри обустроены три спальни и три ванные комнаты. Интерьер значительно сдержаннее внешнего вида здания. В помещениях светлые стены и большие окна, которые открывают вид на океан.

Интерьер дома / Фото New York Post

Стеклянные двери от пола до потолка ведут на террасы, которые выходят прямо на побережье.

В здании обустроены три террасы, а также крышная терраса с панорамным видом на пирс Санта-Моники. Уровни дома соединяют винтовые лестницы с неоновой подсветкой, которые стали одной из самых заметных деталей интерьера.

Дом возвели в 1998 году. Он был частью группы из трех ярких зданий, которые покрасили в пастельные цвета. Впоследствии большинство из них перекрасили, поэтому розовый дом остался единственным, сохранившим свой первоначальный вид.

