Розовый "дом Барби" у океана сдают в аренду: чем он удивил сеть
- Розовый дом на побережье Санта-Моники стал популярным в соцсетях из-за контраста с соседним черным домом, его аренда стоит 38 500 долларов в месяц с минимальным сроком в 13 месяцев.
- Дом имеет яркий розово-фиолетовый фасад, три спальни, три ванные комнаты, панорамные окна с видом на океан и несколько террас, включая крышную с панорамным видом.
Розовый дом на побережье Санта-Моники, который стал вирусным в соцсетях из-за контраста с соседним черным зданием, выставили в аренду. За дом просят 38 тысяч долларов в месяц, а арендовать его можно минимум на 13 месяцев.
Почему этот дом привлек внимание в сети?
Дом расположен на улице Палисейдс-Бич-Роуд в городе Санта-Моника неподалеку от Лос-Анджелеса, пишет New York Post.
Его легко узнать благодаря яркому розово-фиолетовому фасаду, который резко контрастирует с соседним черным домом.
Именно этот контраст и сделал здания популярными в соцсетях. Пользователи начали сравнивать их с двумя противоположными образами фильмов, которые вышли почти одновременно. Чаще всего их называют "домом Барби и Оппенгеймера".
Черный и розовый дома рядом / Фото New York Post
Появились и другие шуточные сравнения. В сети эту пару домов иногда называют "Барби и Волдеморт" или "дом Барби и холостяцкое логово Бэтмена".
Из-за этого здания стали своеобразной интернет-памяткой. Фотографии контрастной пары домов регулярно появляются в соцсетях и туристических блогах о Калифорнии.
Как выглядит дом изнутри?
Внутри обустроены три спальни и три ванные комнаты. Интерьер значительно сдержаннее внешнего вида здания. В помещениях светлые стены и большие окна, которые открывают вид на океан.
Интерьер дома / Фото New York Post
Стеклянные двери от пола до потолка ведут на террасы, которые выходят прямо на побережье.
В здании обустроены три террасы, а также крышная терраса с панорамным видом на пирс Санта-Моники. Уровни дома соединяют винтовые лестницы с неоновой подсветкой, которые стали одной из самых заметных деталей интерьера.
Дом возвели в 1998 году. Он был частью группы из трех ярких зданий, которые покрасили в пастельные цвета. Впоследствии большинство из них перекрасили, поэтому розовый дом остался единственным, сохранившим свой первоначальный вид.
