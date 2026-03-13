Чому цей будинок привернув увагу у мережі?
Будинок розташований на вулиці Палісейдс-Біч-Роуд у місті Санта-Моніка неподалік від Лос-Анджелеса, пише New York Post.
Дивіться також Ціле місто в одному будинку: як на Алясці сотні людей живуть під одним дахом
Його легко впізнати завдяки яскравому рожево-фіолетовому фасаду, який різко контрастує із сусіднім чорним будинком.
Саме цей контраст і зробив будівлі популярними у соцмережах. Користувачі почали порівнювати їх із двома протилежними образами фільмів, які вийшли майже одночасно. Найчастіше їх називають "будинком Барбі та Оппенгеймера".
Чорний та рожевий будинки поряд / Фото New York Post
З'явилися й інші жартівливі порівняння. У мережі цю пару будинків іноді називають "Барбі та Волдеморт" або "будинок Барбі та парубоцьке лігво Бетмена".
Через це будівлі стали своєрідною інтернет-пам'яткою. Фотографії контрастної пари будинків регулярно з'являються у соцмережах і туристичних блогах про Каліфорнію.
Який вигляд має будинок зсередини?
Усередині облаштовано три спальні та три ванні кімнати. Інтер'єр значно стриманіший за зовнішній вигляд будівлі. У приміщеннях світлі стіни та великі вікна, які відкривають вид на океан.
Інтер'єр будинку / Фото New York Post
Скляні двері від підлоги до стелі ведуть на тераси, які виходять прямо на узбережжя.
У будівлі облаштовано три тераси, а також дахову терасу з панорамним видом на пірс Санта-Моніки. Рівні будинку з'єднують гвинтові сходи з неоновим підсвічуванням, які стали однією з найпомітніших деталей інтер'єру.
Будинок звели у 1998 році. Він був частиною групи з трьох яскравих будівель, які пофарбували у пастельні кольори. Згодом більшість із них перефарбували, тому рожевий будинок залишився єдиним, що зберіг свій первісний вигляд.
Як виглядає інший казковий будинок?
Будинок у Сіетлі з казковою архітектурою продали за 876 тисяч доларів, що значно перевищило початкову ціну 745 тисяч доларів.
Будинок належав художниці, яка перетворила його інтер'єр на яскраве полотно з контрастними кольорами, зберігаючи історичні архітектурні елементи.