Бриллианты, шубы и элитный особняк: как руководитель госпредприятия роскошествует во время войны
- Руководитель "Украинские энергетические машины" Виктор Субботин и его семья владеют драгоценностями, элитными часами, шубами и недвижимостью, несмотря на убытки предприятия во время войны.
- Расследование показывает, что семья Субботина пользуется имением в Харькове, оформленным на тещу, и приобрела другую недвижимость, включая участки и дома в Ужгороде.
Руководитель государственного предприятия "Украинские энергетические машины" поразил огромным состоянием, своим и своей семьи. Чиновник задекларировал дорогие коллекции бриллиантов, шуб и целый арсенал оружия.
Чем владеет руководитель госпредприятия?
Речь идет о Викторе Субботине, который возглавляет предприятие уже более 17 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование СтопКору.
Смотрите также Квартира во Франции за 10 миллионов: что не так с недвижимостью Гетманцева
И хотя предприятие несет убытки во время войны, руководителю "Украинских энергетических машин" это не мешает купаться в роскоши.
В то время как, как прибыль предприятия в 2023 году сократилась до 376 миллионов гривен, уровень личного благосостояния руководителя остался неизменно высоким,
– говорится в расследовании.
Жена Субботина владеет драгоценными изделиями на миллионы гривен. Как указано в декларации, в ее собственности находится не менее 10 коллекций ювелирных изделий. Среди них:
- драгоценности бренда Паскаль Бруни стоимостью 500 тысяч гривен;
- украшения драгоценности от Carrera y Carrera на сумму более 1 миллиона гривен.
Также женщина имеет коллекцию элитных часов, которые щедро украшены бриллиантами – от известных брендов Ulysse Nardin и Chopard.
Семья владеет несколькими дорогими шубами из меха соболя и норки, в частности, от итальянского дизайнера Марко Ваноли стоимостью 2 300 евро.
В дополнение у жены руководителя предприятия в собственности есть еще и роскошная сумочка из крокодиловой кожи Hermès Birkin.
Да и сам Субботин не бедствует – задекларировал впечатляющий арсенал оружия. В его коллекции – карабины, ружья и пистолеты на сотни тысяч гривен, например:
- винтовка Browning калибра 5.6 миллиметров оценена в 60 тысяч гривен;
- а ружье Krieghoff 12-го калибра – в более чем 200 тысяч гривен.
Однако, несмотря на немалое состояние, Субботин указал в декларации, что живет в "помещении для отдыха", которое приобрел еще в 2018 году.
Впрочем, журналисты выяснили, что на самом деле, руководитель предприятия пользуется элитным имением в Харькове.
Имение площадью более 1 000 м². На территории также расположены еще один дом площадью почти 120 м², два гостевых дома, фонтан, подстриженный газон и декоративные насаждения,
– отмечается в материале.
Хотя официально этим имением владеет Нина Яценко, которая является, вероятно, тещей Субботина. Дом был куплен в сентябре 2022 года.
Важно! Семья Субботина также приобрела еще несколько земельных участков, общая стоимость которых составляет около 400 тысяч гривен.
Кто еще купил элитную недвижимость во время войны?
Экс-глава Херсонской МВА Роман Мрочко, по данным журналистов, мог скрыть приобретение роскошного имения под Киевом. Чиновник возглавлял городскую военную администрацию с марта 2023-го по апрель 2025 года, а уже через месяц после своего увольнения его семья стала обладательницей имения стоимостью от 300 до 500 тысяч долларов, хотя ее официальные доходы и сбережения не дают оснований для покупки столь дорогой недвижимости.
Также журналисты обнаружили еще одного чиновника с впечатляющими доходами – главы Энергетической таможни Анатолия Комара. Семья чиновника возвела имение в престижном пригороде Киева, стоимость которого оценивается в около 70 миллионов гривен. Сам Комар передвигается на Mercedes S-Class, а его дочь учится в престижном Королевском колледже в Лондоне, где образование является платным. Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения руководителя.