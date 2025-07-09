Украинцы все меньше интересуются новостройками, а рынок аренды бьет рекорды – результаты исследования

Украинцы все меньше интересуются новостройками, а рынок аренды бьет рекорды

В DIM.RIA провели исследование, которое охватывает первичный, вторичный и арендный рынки недвижимости. Анализировали динамику цен, спрос и предложение в мае 2025 года по сравнению с июнем 2024. О результатах рассказывает 24 Канал.

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Первичный рынок: спрос уменьшается, цены почти не меняются

В июне на рынке новостроек работали 80% отделов продаж. За месяц в эксплуатацию ввели 4 жилых комплекса (7 секций) во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Наибольшую долю сданных домов зафиксировали в Ровенской (68%), Запорожской (56%) и Одесской (54%) областях.

Цены на первичном рынке остаются относительно стабильными – в большинстве регионов колебания в течение месяца не превышали нескольких процентов. Самым дорогим остается Киев, где квадратный метр стоит 1 407 долларов. Самые низкие цены – в прифронтовых регионах, таких как Запорожская и Сумская области.

Спрос на новое жилье снизился почти по всей стране. Наибольшее падение интереса зафиксировали в Черниговской (на 29%), Житомирской (на 27%) и Волынской (на 25%) областях. Исключением стала Закарпатская область, где фиксировали рост спроса на 19%.



Стоимость квадратного метра в новостройках по городам / Инфографика DIM.RIA

Вторичный рынок: растут и цены, и спрос

В июне количество объявлений о продаже жилья на вторичном рынке больше всего выросло в Сумской, Черниговской областях и в Киеве. Зато в западных регионах страны объем предложения уменьшился.

Цены на вторичное жилье в июне росли почти во всех областях. Самый динамичный рост продемонстрировала Херсонская область – на 8%, хотя она все еще остается регионом с самыми низкими ценами.

Самое дорогое жилье традиционно в Киеве. Средняя стоимость однокомнатной квартиры там достигла 93,3 тысячи долларов.

Спрос на вторичное жилье особенно заметно вырос в Тернопольской (на 35%), Сумской (на 28%) и Ивано-Франковской (на 13%) областях.



Цены на однокомнатное жилье вторичного рынка / Инфографика DIM.RIA

Рынок аренды: спрос на недвижимость растет рекордными темпами

Аналитики отмечают, что в июне ситуация на рынке аренды недвижимости существенно отличается в зависимости от региона: запад, центр и прифронтовые области демонстрируют разную динамику.

Наибольший прирост новых объявлений зафиксировали в Сумской (на 79%) и Черниговской (на 60%) областях. В то же время, несмотря на динамику роста, эти регионы остаются среди аутсайдеров по общему объему предложений. Зато в Запорожской и Волынской областях количество доступных вариантов уменьшилось на 22%. В столице этот показатель сократился на 3% по сравнению с маем.

Киев традиционно удерживает статус самого дорогого города для аренды жилья: средняя цена в июне – 18,4 тысячи гривен.

В большинстве областей цены на аренду остаются стабильными с колебанием в пределах нескольких процентов. Среди исключений фиксируют рост в Полтавской, Запорожской и Николаевской областях (на 7%) и снижение цен в Кировоградской (на 27%) и Закарпатской (на 8%).

Спрос на аренду продолжает стремительно расти. Интерес к арендной недвижимости сохраняется во всех регионах страны. В Киеве на каждое объявление приходится в среднем семь откликов, тогда как в других областях показатель намного выше. Наибольший разрыв – в Черкасской области, где соотношение составляет 1:52.