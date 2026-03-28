Всего 2 800 долларов за квартиру: где в Украине продают самое дешевое жилье

В Украине появилось предложение, которое выглядит почти нереальным для рынка недвижимости. Однокомнатную квартиру продают по цене всего 2 800 долларов.

Что известно о самой дешевой квартире?

В поселке Замглай Черниговской области выставили на продажу однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра. Об этом свидетельствует объявление на DIM.RIA.

Читайте также Где цены выросли на 75% и в каких городах больше всего новостроек: что происходит на рынке недвижимости

Стоимость объекта составляет 2 800 долларов, или примерно 85 долларов за квадратный метр, что в разы ниже средних показателей даже в небольших городах.

Квартира расположена на втором этаже 5-этажного дома типа малосемейка, возведенного в 1990 – 2000 годах. Общая площадь – 33 квадратных метра, жилая – 18,3 квадрата, кухня – 5,4 квадрата.

Дом кирпичный, квартира имеет стандартную высоту потолка 2,7 метра. Среди плюсов – тихий двор, спокойный район и базовая мебель и техника, включая плиту, холодильник и счетчики.

Почему жилье стоит так дешево?

Главная причина столь низкой цены – состояние квартиры и отсутствие базовых условий для комфортного проживания. Помещение нуждается в ремонте, а также не имеет отопления и горячей воды.

Кроме того, квартира не утеплена, с простой отделкой (покраска и обои) и дощатым полом. Санузел – смежный, а сам формат дома (малосемейка) традиционно предусматривает компактные и бюджетные варианты жилья.

При этом в квартире есть газ, электричество, водоснабжение и интернет даже во время отключений света. Это может сделать ее вариантом для тех, кто ищет максимально дешевое жилье под ремонт или инвестицию с минимальным стартовым бюджетом.

Какие средние цены на квартиры вторичного рынка в Украине?

Согласно данным ЛУН по состоянию на конец марта 2026 года цены на вторичное жилье существенно различаются в зависимости от города, но в целом остаются на высоком уровне. В крупных городах, в частности в Киеве, средняя стоимость "однушки" составляет около 70 тысяч долларов и продолжает расти.

В западных регионах цены также держатся высокими – во Львове они превышают 70 тысяч долларов. В то же время самые дешевые однокомнатные квартиры традиционно сосредоточены в восточных и южных регионах. В частности, в Запорожье такое жилье в среднем стоит около 15 тысяч долларов, в Николаеве – 20 тысяч, а в Сумах и Харькове – примерно 23 тысячи долларов.

Такой разрыв в ценах объясняется прежде всего ситуацией с безопасностью и спросом: в более безопасных и экономически активных городах жилье дорожает быстрее, тогда как в прифронтовых регионах оно остается значительно доступнее.

Почему старые квартиры могут стать проблемой для покупателя?

Квартиры в домах старше 15 лет часто имеют изношенные инженерные системы, из-за чего растут расходы на их содержание и ремонт. Инфраструктура таких домов и даже целых районов нередко не выдерживает современной нагрузки, что приводит к авариям и перебоям с водой или теплом.

Большинство проблем не видно при осмотре, ведь они скрыты в коммуникациях, которые могут быть устаревшими или перегруженными. Кроме того, старый жилой фонд имеет низкую энергоэффективность, из-за чего жители вынуждены больше платить за отопление без соответствующего уровня комфорта.