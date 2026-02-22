Как выглядит квартира в Киеве, которую сдают в аренду за почти 650 тысяч в месяц

В Киеве на рынке недвижимости появилось самое дорогое предложение аренды квартиры – 5-комнатные апартаменты площадью 265 квадратных метров в премиальном комплексе. Квартира имеет авторский ремонт, а дом оборудован генератором.

Что известно о самой дорогой аренде жилья в Киеве?

Подробнее о самой дорогой аренде квартиры в Киеве рассказываем со ссылкой на объявления на OLX.

Читайте также Во Львове сдают в аренду памятник архитектуры: сколько стоит вилла в центре

В Киеве в аренду предлагают просторные апартаменты площадью 265 квадратных метров с премиальным ремонтом и панорамными видами. Жилье расположено на 15 этаже 22-этажного кирпичного дома.

Квартира сдается впервые и имеет авторский интерьер. Планировка предусматривает 4 отдельные спальни, каждая с собственным санузлом, а также просторную гостиную-студию, кухню площадью 55 квадратных метров.

Дом полностью укомплектован дорогой мебелью и современной техникой – в частности кофемашиной, посудомоечной и сушильной машинами, стиральной комнатой, варочной панелью и духовым шкафом. В квартире установлены кондиционеры, подогрев полов, система фильтрации воды и скоростной интернет.

Дом оборудован генератором, поэтому даже во время блэкаутов работают лифты, отопление, водоснабжение и интернет.

Так выглядит квартира внутри / Фото Space Realty

Для жителей доступны подземный и гостевой паркинги, круглосуточная охрана. ЖК описывают как "город в городе" – в пешей доступности парки, рестораны, школы, детские сады, медицинские учреждения, супермаркеты и станции метро.

Арендаторам разрешают проживание с небольшой собачкой весом до 10 килограммов. Апартаменты ориентированы на большую семью или тех, кто ценит пространство, приватность и жизнь в премиальном сегменте в самом сердце столицы.

Цена аренды в месяц составляет – 15 тысяч долларов (почти 650 тысяч гривен).

Какие средние цены на аренду квартир в столице?

Согласно данным ЛУН по состоянию на февраль 2026 года стоимость аренды жилья в Киеве показывает тенденцию к снижению. За последние полгода цены на однокомнатные квартиры снизились на 6% в гривне.

Чтобы снять однокомнатное помещение в месяц понадобится в среднем 17 тысяч гривен, двухкомнатное – 26 тысяч гривен, а трехкомнатное – 43 тысячи гривен.

Что известно о самой дешевой аренде жилья во Львове?

Во Львове предлагают двухкомнатную квартиру в аренду за 1 000 гривен в месяц или даже бесплатно при определенных условиях. Жилье расположено в новостройке, на 8 этаже 11-этажного дома. Оно имеет площадь 75 квадратных метров. Квартира находится в состоянии после строителей и нуждается в полноценном ремонте. Владелец ищет арендаторов, которые готовы выполнить ремонтные работы в обмен на проживание без арендной платы.