Самая дорогая квартира для аренды в Киеве: какая цена и что внутри

Рынок элитной недвижимости в Украине руководствуется собственными ценовыми законами. Например, многомесячная аренда квартиры в центре столицы обойдется в стоимость покупки собственного дома или нескольких автомобилей.

Самым дорогим помещением, что сейчас предлагают арендовать в Киеве, является пентхаус в Печерском районе. Его стоимость составляет потрясающих 15 тысяч долларов в месяц, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные OLX Недвижимости.

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Как выглядит самая дорогая квартира в Киеве

За такую сумму предлагают квартиру на последнем, 23-м этаже, элитной новостройки. Общая площадь жилья составляет 270 метров квадратных, из которых 23 квадрата занимает кухня.

Еще 25 квадратных метров имеет терраса с джакузи, откуда открывается вид на столицу, в частности Олимпийский стадион.

Само помещение двухуровневое, состоит из трех жилых комнат, гардероба, двух санузлов и просторной кухни-гостиной. Отопление – индивидуальное электрическое, есть все необходимые коммуникации.

Роскошный пентхаус по потрясающей цене / Фото OLX

В объявлении также указано, что комнаты оборудованы мебелью и бытовой техникой от мировых производителей. Интерьер выполнен по дизайнерскому проекту, с использованием самых дорогих материалов. Темный цвет преобладает, а основными тонами владельцы выбрали черный, серый, а также горчичный, очевидно, для визуального акцента.

Сколько стоит самая дорогая аренда во Львове

Самую дорогую квартиру во Львове сдают в парке Ореховая Роща. Она расположена в доме клубного типа премиум-класса. Площадь – 85 квадратных метров. Внутри есть две спальни, ванная комнатная и большая кухня-гостиная.

В стоимость аренды входит пользование огражденной территорией, теннисным кортом, спортзалом, подземным паркингом и гостевой стоянкой. В доме работает охрана и есть консьерж-сервис. В месяц арендатору придется тратить 104 тысячи гривен.