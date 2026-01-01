От водонапорной башни до самолета: дома, удивившие рынок США в 2025 году

Мировой рынок недвижимости в 2025 году запомнился не только домами знаменитостей, но и уникальными и странными предложениями. Некоторые дома продавали не столько как квадратные метры, сколько как уникальный опыт и архитектурную историю.

County Road, Техас

Особняк с ценой 2,8 миллиона долларов стал примером того, как индивидуальное видение владельца может определить характер всего дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Общая площадь составляет около 976 квадратных метров. Интерьер выполнен в различных оттенках синего, от насыщенного кобальта до цвета морской волны. Концепцию создал продавец, который профессионально работает с бассейнами, что легко читается в каждой детали пространства.

Дом имеет восемь спален, парадный вход с двойной лестницей, лифт для доступа к трем уровням, две прачечные и открытые балконы с озеленением.

County Road / Фото Realtor.com

Shortwoods Road, Коннектикут

Футуристическую резиденцию, известную как "звездный замок", продали за 1,199 миллиона долларов. Дом построили в 1985 году по проекту архитектора Роя Мейсона. Его площадь составляет около 468 квадратных метров. Для возведения использовали специальные полимерные материалы, создающие эффект легкой скульптурной формы.

Внутри расположены четыре спальни, изогнутая кухня, углубленная гостиная для общения и лофт, стилизованный под интерьер космического корабля. Дом стоит на большом участке площадью почти 9,5 гектара с природными видами. Территорию дополняют гостевой дом, беседка и бассейн.

Shortwoods Road / Фото Realtor.com

Anderson Street, Калифорния

Бывшую водонапорную башню конца 19 века превратили в жилой дом в морской стилистике. Общая площадь составляет около 263 квадратных метров. Объект продавали вне открытого рынка после того, как несколько лет назад его приобрели за 4,5 миллиона долларов.

В доме сохранили круговую лестницу, лифт, деревянные полы с орнаментом розы компаса и уникальные декоративные элементы. Обновленную кухню обустроили на верхнем уровне. Открытая терраса и ротонда обеспечивают панорамные виды на побережье.

Anderson Street / Фото Realtor.com

Brownell Road, Массачусетс

Одна из самых резонансных продаж года связана не с дизайном, а с рисками. Небольшой коттедж площадью около 132 квадратных метров выставили за 99 тысяч долларов из-за реальной угрозы разрушения береговой линии.

Дом постепенно приближается к обрыву в результате повышения уровня океана и штормов. Именно это объясняет резкое падение стоимости по сравнению с предыдущими годами.

Brownell Road / Фото Realtor.com

SW Fairmount Boulevard, Орегон

Кубообразный дом на склоне холма продали за 810 тысяч долларов менее чем за два месяца после выхода на рынок. Его площадь составляет около 164 квадратных метров.

Здание с модульной структурой возвели в 1970-х годах. Внутри предусмотрен открытый атриум, камин, студию, гостевую спальню и террасы с видом на лесистую местность.

SW Fairmount Boulevard / Фото Realtor.com

Gate 9 Road, Техас

Одним из самых экстравагантных объектов года стал дом, в который интегрировали пассажирский самолет Боинг 727. Недвижимость расположена на земельном участке площадью около 32 гектаров и стоила 2,1 миллиона долларов.

В доме сохранены кабина пилотов, часть грузового отсека и фюзеляж, переоборудованный под спальню и домашний кинотеатр. Объект полностью меблирован и рассчитан на проживание до одиннадцати человек, что сделало его одной из самых обсуждаемых сделок года.

Gate 9 Road / Фото Realtor.com

Что еще интересного было выставлено на продажу?