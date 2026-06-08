Во Франции возвели самый большой в Европе многоквартирный дом с помощью 3D-печати

Во французском городе Безанн завершили строительство крупнейшего в Европе жилого дома, напечатанного на 3D-принтере. Новое здание стало одним из самых масштабных проектов такого типа на континенте и позволило сравнить возможности 3D-печати с традиционным строительством.

Что известно о крупнейшем в Европе 3D-печатный дом?

Дом ViliaSprint возвели во французском городе в рамках проекта социального жилья, пишет New Atlas.

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Над ним работали компания Plurial Novilia, архитектурное бюро HOBO Architecture и PERI 3D Construction.

Здание имеет три этажа и насчитывает 12 квартир общей площадью около 800 квадратных метров. Для строительства использовали 3D-принтер, который послойно создавал конструкции из специальной бетонной смеси. Каждая квартира получила собственный балкон.

ViliaSprint стал крупнейшим в Европе многоквартирным жилым домом, возведенным с помощью 3D-печати. Также это первое во Франции сооружение, где все стены и несущие конструкции напечатали непосредственно на строительной площадке.

Как строили дом с помощью 3D-принтера / Фото Plurial Novilia

В доме использовали перлитовую изоляцию, солнечные панели общей площадью 500 квадратных метров и гибридную систему отопления. По оценкам участников проекта, это позволяет покрывать около 60% энергетических потребностей здания.

Как 3D-печать помогла ускорить строительство?

Рядом с ViliaSprint возвели почти идентичный жилой дом традиционным способом. Такое решение позволило сравнить результаты двух подходов при схожих условиях.

Печать конструкций длилась 34 дня вместо запланированных 50. В общем работы завершили примерно на три месяца раньше, чем строительство соседнего сооружения, возведенного по обычной технологии.

Проект также показал возможности масштабирования 3D-печати для жилищного строительства. После завершения ViliaSprint его участники уже работают над новым комплексом примерно на 40 квартир. При реализации этого проекта планируют одновременно использовать два 3D-принтера.

Как в Китае за 5 дней смонтировали 26-этажный дом?

В китайской провинции Хунань менее чем за неделю на месте пустого участка появился 26-этажный жилой дом. Строители использовали модульную технологию, из-за которой возведение больше напоминало сборку конструктора.

В компании рассказали, что новые модули сходили с производственной линии примерно каждые 21 минуту, поэтому монтаж на площадке почти не останавливался. Когда модули доставили на участок, краны устанавливали их, а рабочие лишь закрепляли секции между собой специальными болтовыми соединениями.