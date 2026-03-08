95 этажей за менее чем минуту: где расположен самый быстрый лифт в мире

В небоскребе в китайском городе Гуанчжоу расположен самый быстрый лифт в мире. Он способен разгоняться до 1 200 метров в минуту, что примерно соответствует скорости 72 километров в час.

Что известно о самом быстром лифте в мире?

Подробнее о скоростном лифте рассказали на Oddity Central.

Финансовый центр CTF открыли в 2016 году, и с тех пор он остается самым высоким зданием Гуанчжоу. Высота небоскреба составляет 530 метров. Здание имеет 111 надземных этажей и еще 5 подземных уровней.

Однако главной технологической особенностью сооружения стали не его масштабы, а сверхскоростные лифты, установленные в здании. Два экспресс-лифта компании Hitachi поднимают пассажиров с первого на 95-й этаж всего за 43 секунды.

Всего в небоскребе установлено 95 лифтов различных типов. Среди них – двухэтажные кабины, высокоскоростные и стандартные модели. Однако именно два экспресс-лифта получили статус самых быстрых в мире и фактически стали технологической "визитной карточкой" здания. Максимальная скорость этих лифтов достигает 1 200 метров в минуту.

Они превзошли предыдущий рекорд, который принадлежал лифту компании Toshiba в знаменитом небоскребе Taipei 101. Тамошний подъемник разгонялся примерно до 61 километра в час.

Как инженеры создали самый быстрый лифт в мире?

Разработка такого лифта требовала от инженеров решения сложной технической задачи: необходимо было совместить рекордную скорость с максимальной безопасностью и комфортом пассажиров.

Для этого в подъемниках применили тонкие синхронные двигатели с постоянными магнитами, а также компактные тяговые механизмы, которые позволяют уменьшить вес всей подъемной системы. Кабины лифтов получили специальную аэродинамическую форму. Благодаря этому во время движения на большой скорости уменьшается сопротивление воздуха, что делает подъем более плавным и энергоэффективным.

Большое внимание уделили и системам безопасности. Подъемники оборудованы специальными тормозными колодками, которые способны выдерживать температуру до 300 градусов. Именно такая температура может возникать во время экстренного торможения.

Кроме того, в лифтах используется система активных направляющих роликов. Она отслеживает даже малейшие вибрации рельсов и автоматически компенсирует колебания, стабилизируя движение кабины во время подъема или спуска.

Еще одной сложностью для сверхскоростных лифтов является резкое изменение давления воздуха, которое может вызвать дискомфорт в ушах пассажиров. В лифтах небоскреба Guangzhou CTF Financial Centre эту проблему решили благодаря герметичным кабинам и специальной автоматизированной системе регулирования давления. Она позволяет пассажирам почти незаметно адаптироваться к изменению высоты во время 43-секундной поездки.

Что известно о самом маленьком лифте в мире?

В ютубе Infinitix показали самый маленький лифт в мире. Он расположен в Италии. Из-за чрезвычайно компактных размеров его называют "карманным". Кабина настолько маленькая, что внутри может поместиться только один человек. Из-за ограниченного пространства пассажир даже не сможет наклониться, чтобы поднять вещь, если она упадет на пол.

Видео с этим лифтом вызвало активное обсуждение в сети: одни пользователи называют его страшным для клаустрофобов, другие – наоборот интересным и необычным.

Что известно о самом маленьком лифте в Киеве?

В центре Киева, на улице Прорезной, расположен найменьший лифт в столице. Его ширина составляет около полуметра, поэтому воспользоваться им может только один человек одновременно. Подъемник установили в старом 5-этажном доме, где проектом изначально вообще не предусматривалось лифта. Вероятно, его смонтировали по индивидуальному заказу, а одной из причин такого решения могло стать очень узкое пространство между лестничными маршами.