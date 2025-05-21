Не дом, а "коробка с обогревателем": как выглядит одно из самых маленьких помещений в Британии

В приморском городке Портелевен, который является самым южным портом Великобритании, недавно продали интересное жилье. Речь идет о крошечном доме, ширина которого местами составляет 3 фута, то есть всего лишь 0,9 метра.

За крошечную площадь и очень узкие пространства дом назвали "самым маленьким в Великобритании", "коробкой с обогревателем", а также "Кукольным домом". Однако продали его за приличную сумму – 235 тысяч фунтов (почти 13 миллионов гривен), рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

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Какова площадь "Кукольного дома" и что внутри

Хотя дом имеет два этажа, его площадь составляет лишь 31,5 квадрата. Жилье построили на месте переулка, между двумя полноценными домами, поэтому на вид кажется как будто его зажали.

Первый этаж имеет площадь 16,7 квадрата, а второй – 14,8 квадрата. Внутри есть спальня, ванная комната, кухня с обеденной зоной и гостиная. Сада нет, но есть небольшая терраса с зоной для отдыха.



Крошечная спальня / Фото The Mather Partnership



Узкая гостиная / Фото The Mather Partnership



Обеденная зона в кухне / Фото The Mather Partnership

Крошечный дом регулярно перепродавали, например, за последние 20 лет владельцы менялись трижды. Известно, что в 2006 году жилье продали за 127 тысяч фунтов, а в 2020-м – за 200 тысяч фунтов.

Есть одно существенное преимущество

Агент по недвижимости, который занимался продажей этого дома сказал: "Здесь действительно нельзя разместить семью из четырех человек, но расположение – фантастическое, а цена – разумная". Собственно, главным преимуществом жилья является его локация.



Вид из окна / Фото The Mather Partnership

Дом расположен в прибрежном городке, а из окон еще и видно море. По мнению агента, это компенсирует недостаток места. К тому же для одного жителя дом точно будет удобным.