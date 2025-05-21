За крихітну площу та дуже вузькі простори будинок назвали "найменшим у Великій Британії", "коробкою з обігрівачем", а також "Ляльковим будинком". Однак продали його за пристойну суму – 235 тисяч фунтів (майже 13 мільйонів гривень), розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

Зверніть увагу Скільки потрібно працювати українцю, аби заробити на квартиру в Чехії

Яка площа "Лялькового будинку" та що всередині

Хоч будинок має два поверхи, його площа становить лише 31,5 квадрата. Житло збудували на місці провулку, між двома повноцінними будинками, тому на вигляд здається наче його затиснули.

Перший поверх має площу 16,7 квадрата, а другий – 14,8 квадрата. Всередині є спальня, ванна кімната, кухня з обідньою зоною та вітальня. Саду немає, але є невелика тераса із зоною для відпочинку.



Крихітна спальня / Фото The Mather Partnership



Вузька вітальня / Фото The Mather Partnership



Обідня зона в кухні / Фото The Mather Partnership

Крихітний будинок регулярно перепродували, наприклад, за останні 20 років власники змінювалися тричі. Відомо, що у 2006 році житло продали за 127 тисяч фунтів, а у 2020-му – за 200 тисяч фунтів.

Є одна суттєва перевага

Агент з нерухомості, який займався продажем цього будинку сказав: "Тут справді не можна розмістити сім'ю з чотирьох осіб, але розташування – фантастичне, а ціна – розумна". Власне, головною перевагою житла є його локація.



Вигляд з вікна / Фото The Mather Partnership

Будинок розташований у прибережному містечку, а з вікон ще й видно море. На думку агента, це компенсовує нестачу місця. До того ж для одного мешканця будинок точно буде зручним.