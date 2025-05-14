Про те, скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру в Німеччині, залежно від того міста, в якому він проживає, розповідає 24 Канал.
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Які ціни на житло в Німеччині
Вартість одного квадратного метра квартири в Німеччині відчутно відрізняється залежно від міста. За даними Digital Daily News, станом на середину травня ціни такі:
- Дортмунд – 3 111,61 євро за квадрат;
- Дрезден – 3 771,17;
- Ганновер – 3 854,99;
- Дюссельдорф – 4 796,54;
- Берлін – 4 895,05;
- Кельн – 5 041,36
- Штутгарт – 5 162,53;
- Гамбург – 5 342,13;
- Франкфурт-на-Майні – 5 986,56;
- Мюнхен – 7 411,78.
У маленьких містах квадрат житлової нерухомості може коштувати й на рівні 2 500 євро.
Які зарплати в Німеччині
Відповідно до інформації на порталі kununu.com, у німецьких містах такі середні зарплати:
- Дрезден – 3 485,92 євро в місяць;
- Дортмунд – 3 846,42;
- Берлін – 3 923;
- Ганновер – 3 994,16;
- Кельн – 4 136,75 євро;
- Гамбург – 4 186;
- Дюссельдорф – 4 314,5;
- Штутгарт – 4 638;
- Франкфурт-на-Майні – 4 711,58;
- Мюнхен – 4 746,58.
Одним із міст, де найшвидше можна назбирати на квартиру, є Дортмунд / Фото iStock
Скільки років потрібно відкладати на квартиру
Щоб спростити розрахунки, припустимо, що українці, які проживають у Німеччині, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. А саме житло матиме площу 50 квадратних метрів.
За таких умов на власну квартиру вдасться відкласти за стільки років:
- Дортмунд – майже 7 років;
- Дрезден – 9 років;
- Ганновер – понад 8 років;
- Дюссельдорф – більш ніж 9 років;
- Берлін – понад 10 років;
- Кельн – більш ніж 10 років;
- Штутгарт – понад 9 років;
- Гамбург – майже 11 років;
- Франкфурт-на-Майні – майже 11 років;
- Мюнхен – 13 років.