О том, сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Германии, в зависимости от того города, в котором он проживает, рассказывает 24 Канал.

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Какие цены на жилье в Германии

Стоимость одного квадратного метра квартиры в Германии ощутимо отличается в зависимости от города. По данным Digital Daily News, по состоянию на середину мая цены следующие:

  • Дортмунд – 3 111,61 евро за квадрат;
  • Дрезден – 3 771,17;
  • Ганновер – 3 854,99;
  • Дюссельдорф – 4 796,54;
  • Берлин – 4 895,05;
  • Кельн – 5 041,36
  • Штутгарт – 5 162,53;
  • Гамбург – 5 342,13;
  • Франкфурт-на-Майне – 5 986,56;
  • Мюнхен – 7 411,78.

В маленьких городах квадрат жилой недвижимости может стоить и на уровне 2 500 евро.

Какие зарплаты в Германии

Согласно информации на портале kununu.com, в немецких городах такие средние зарплаты:

  • Дрезден – 3 485,92 евро в месяц;
  • Дортмунд – 3 846,42;
  • Берлин – 3 923;
  • Ганновер – 3 994,16;
  • Кельн – 4 136,75 евро;
  • Гамбург – 4 186;
  • Дюссельдорф – 4 314,5;
  • Штутгарт – 4 638;
  • Франкфурт-на-Майне – 4 711,58;
  • Мюнхен – 4 746,58.

Одним из городов, где быстрее всего можно собрать на квартиру, является Дортмунд
Одним из городов, где быстрее всего можно накопить на квартиру, является Дортмунд / Фото iStock

Сколько лет нужно откладывать на квартиру

Чтобы упростить расчеты, предположим, что украинцы, проживающие в Германии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А само жилье будет иметь площадь 50 квадратных метров.

При таких условиях на собственную квартиру удастся отложить за столько лет:

  • Дортмунд – почти 7 лет;
  • Дрезден – 9 лет;
  • Ганновер – более 8 лет;
  • Дюссельдорф – более 9 лет;
  • Берлин – более 10 лет;
  • Кельн – более 10 лет;
  • Штутгарт – более 9 лет;
  • Гамбург – почти 11 лет;
  • Франкфурт-на-Майне – почти 11 лет;
  • Мюнхен – 13 лет.