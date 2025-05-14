О том, сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Германии, в зависимости от того города, в котором он проживает, рассказывает 24 Канал.

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Какие цены на жилье в Германии

Стоимость одного квадратного метра квартиры в Германии ощутимо отличается в зависимости от города. По данным Digital Daily News, по состоянию на середину мая цены следующие:

Дортмунд – 3 111,61 евро за квадрат;

евро за квадрат; Дрезден – 3 771,17;

Ганновер – 3 854,99;

Дюссельдорф – 4 796,54;

Берлин – 4 895,05;

Кельн – 5 041,36

Штутгарт – 5 162,53;

Гамбург – 5 342,13;

Франкфурт-на-Майне – 5 986,56;

Мюнхен – 7 411,78.

В маленьких городах квадрат жилой недвижимости может стоить и на уровне 2 500 евро.

Какие зарплаты в Германии

Согласно информации на портале kununu.com, в немецких городах такие средние зарплаты:

Дрезден – 3 485,92 евро в месяц ;

; Дортмунд – 3 846,42;

Берлин – 3 923;

Ганновер – 3 994,16;

Кельн – 4 136,75 евро;

Гамбург – 4 186;

Дюссельдорф – 4 314,5;

Штутгарт – 4 638;

Франкфурт-на-Майне – 4 711,58;

Мюнхен – 4 746,58.



Одним из городов, где быстрее всего можно накопить на квартиру, является Дортмунд / Фото iStock

Сколько лет нужно откладывать на квартиру

Чтобы упростить расчеты, предположим, что украинцы, проживающие в Германии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А само жилье будет иметь площадь 50 квадратных метров.

При таких условиях на собственную квартиру удастся отложить за столько лет: