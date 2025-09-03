Самый маленький в мире небоскреб: где расположен и как он выглядит
- Самый маленький в мире "небоскреб" в Вичито-Фолс, Техас, был возведен из-за ошибки в контракте.
- В 2005 году здание восстановили после шторма, и теперь оно является частью исторического центра и включено в Национальный реестр исторических мест США.
Самый маленький в мире "небоскреб" расположен в Техасе, что в США. Интересно, что история этого здания берет начало с ошибки инженера.
Об истории возведения здания и о его нынешней судьбе 24 Канал рассказывает со ссылкой на CityMonitor.
Что известно об истории самого маленького "небоскреба" мира?
Самый маленький в мире "небоскреб" расположен в Вичито-Фолс, что в штате Техас, на углу Седьмой и Ласалля. История этого странного дома берет начало с ошибки инженера Дж. Д. МакМаона. В контракте на возведение здания было указано необходимую высоту 480 футов (146 метров), но заказчики не заметили, что приведенная единица не футы, а дюймы. Результатом стала четырехэтажка высотой всего 40 футов (12 метров).
Справка. Небоскреб – это многоэтажное здание, высота которого составляет не менее 100 метров.
Строительство происходило в начале 20 века. Инвесторы вложили примерно 200 тысяч долларов в проект (примерно 2,7 миллиона долларов в настоящее время). Однако МакМаон не получил согласования у владельца соседнего здания и возводил сооружение без права. После завершения он покинул город, прихватив остаток денег.
Самый маленький "небоскреб" в мире / Фото Трэвиса Уитта
Суд не стал наказывать инженера, поскольку он придерживался обнародованных чертежей.
Сооружение никак не соответствовало потребностям офисного строительства: в нем даже не было лестницы, ведущей на верхние этажи. В 1920-х годах в здании работали только две фирмы, но впоследствии началась Великая Депрессия, и здание оставили пустым. Город обсуждал снос "небоскреба", однако так и не решился на это.
Какова теперь судьба здания?
В 2005 году здание восстановили, потому что оно пострадало во время шторма. Теперь оно является важной частью исторического центра Вичито-Фолс. Его охраняют как памятник Техаса и включили в Национальный реестр исторических мест США.
На первом этаже здания расположен антикварный магазин, а на втором – студия художника.
Что известно о самых высоких небоскребах в разных странах?
- В графстве Большой Манчестер могут разрешить строительство самого высокого небоскреба в графстве, который будет иметь 78 этажей. Если проект одобрят, здание станет 3 самым высоким зданием в стране и вместит до 3 300 домов. Однако жители не очень довольны, потому что горизонт города Солфорда может полностью измениться.
- В австралийском городе Голд-Кост хотят построить супервысокий небоскреб, который может стать самым высоким в стране. В нем будут две секции – жилая и офисная. Жилая будет иметь 101 этаж и будет иметь почти 400 метров в высоту.
- В бразильском городе построили очередной небоскреб. Он стал самым высоким жилым домом в Южной Америке и самым высоким зданием в стране. Обе жилые башни небоскреба имеют высоту 294 метра.