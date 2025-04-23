Самый старый дом в Луцке: сколько ему лет и кто там живет теперь

Самый старый жилой дом в Луцке расположен на улице Кафедральной. Он является памятником архитектуры национального значения 16 века.

Об этом директор Государственного историко-культурного заповедника в Луцке Виктор Баюк рассказал Общественному, которое цитирует 24 Канал.

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История самого старого дома Луцка

Самый старый дом в Луцке расположен неподалеку Въездной башни Луцкого замка. Его в 1546 году построил бискуп (католический епископ – 24 Канал) Андрей Фальчевский. Впоследствии в здании жил православный епископ Афанасий Пузина.

В 1960 годах к этому дому, как и к другим средневековым сооружениям Старого города, подвели коммуникации. По словам Виктора Баюка, кирпичный дом сохранился до сих пор как жилой и имеет два этажа и подвал. Теперь там проживают четыре семьи.

С 1990 годов помещение на Кафедральной находится в частной собственности. Отдельные конструкции сооружения дома нуждаются в реставрации.

Подвал и стены, которые здесь имеют толщину до полутора метров, достаточно прочные. Вопрос в конструктиве перекрытий, в конструктиве веранды 19 века, вопрос в накрытии. Тело памятника кирпичное, каменное, крепкое. Оно выдержит, надеюсь, еще много веков,

– объяснил ученый.

И добавил, что вопрос и во внешнем ремонте.



Самый старый дом Луцка расположен возле замка / Суспільне Луцьк

Где в Луцке больше всего древних зданий

В исторической части Луцка среди 15 жилых домов-памятников архитектуры есть три, которые имеют национальное значение, остальные – местное. По словам специалиста отдела охраны культурного наследия областного управления культуры Петра Ходаня, наибольшее скопление домов от 17 до 19 веков в "оборонном" и "кирпичном" архитектурных стилях есть на улице Братковского.

Заметим, что самым старым зданием Киева является Софийский собор, который построили еще в 11 веке. Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.