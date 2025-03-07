Имение Сандрингем в Норфолке является частной собственностью королевской семьи. Там ежегодно проходит празднование Рождества. Тот факт, что король Чарльз пригласил Зеленского именно в Сандрингемский дворец, в иностранных изданиях назвали жестом поддержки.

У власності королівської сім'ї ім'я знаходиться ще з 1862 року. Його називають улюбленим приватним будинком покойной королевы Елизавети серед тих, розташованих за містом. Більше про поместье Сандрінгем розповідає 24 Канал .

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Історія Сандрінгемского дворца

Ім'я Сандрінгем знайшли як загородний будинок для Едуарда VII , тоді принца Уельського, і його майбутньої жінки Олександри Датської.

В останньому 1900 році дворець перейшов до сина Георга V, який описав власність як «милий старий Сандрінгем, місце, яке я люблю більше, ніж що-небудь у світі».

Наступним спадкоємцем був Георг VI – отец королевы Елизаветы II . Після смерті Георга власність перейшла до дочері.

З 2022 року Сандрінгемський дворець унаслідував короля Чарльза III . Ні один із членів королевської сім'ї в поместье не живет. Історично ця власність є їх улюбленою резиденцією на Рождество.

Интересно . У 1957 році королева Єлизавета II винесла з помістя Сандрінгем своє перше рождественське послання.

Насколько велике поместье Сандрингем

Територія, де розташований двір, має близько 20 тисяч акров . Там есть даже разветвленный загородный парк. На офіційному сайті вказано, що на території працює понад 200 чоловік , серед яких є охотоведи і фермери.

Дворець є пам'ятником архітектури II ступеня, а ландшафтні сади, парк і ліс внесені в Національний реєстр історичних парків і садов.

Кожен монарх, який жив у Сандрінгеме, облаштував територію на свій смак: «Гасто посажений кустарник з теневої лісової дороги був ініційований королевою Єлизаветою II в кінці 1960-х років», – пише на офіційному сайті.

Что внутри

Точна кількість приміщень невідомо, однак там близько 29 спалень і більше 100 кімнат . Деякі доступні для відвідування в рамках днів відкритих дверей, а інші залишаються приватними.

Сердцем дворца залишається розкішний зал , де королівська сім'я збирається в канун Рождества для післяобеденного чая. Також серед основних кімнат є гостина, танцевальний зал, столова, бібліотека, кімната для зброї та більярдна. Дизайн і декор залишаються такими ж, як і в едвардіанські часи.