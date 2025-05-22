Местных просто выгнали: какая история деревни-призрака в Британии, куда съезжаются туристы

В графстве Дорсет расположена уникальная достопримечательность прошлого - заброшенная деревня Тайнем. Ее называют "замороженной во времени", ведь там вообще никто не живет, и все остается без изменений.

Село, где время остановилось в ноябре 1943 года, стало живым музеем. Оно привлекает туристов из разных стран мира, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Star.

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Почему жителей села выгнали

Тайнем расположен в долине вблизи всемирно известного Юрского побережья. На пике Второй мировой войны здесь жило 225 человек. Однако в ноябре 1943 года общину эвакуировала британская армия. Это произошло накануне высадки войск союзников в Нормандии.

Известно, что людям дали всего 28 дней на то, чтобы навсегда покинуть свои дома. Армия изъяла почти 7,5 тысяч акров земли, пообещав, что эвакуация временная. Однако эти слова оказались пустыми, ведь к 1948 году Министерство обороны осуществило принудительный выкуп этой территории.

На дверях сельской церкви Святой Марии до сих пор сохраняется трогательная надпись:

Прошу, относитесь к церкви и домам осторожно. Мы отдали свои дома, где жили поколения, чтобы помочь победить в войне и сохранить свободу. Мы вернемся однажды и поблагодарим вас за бережное отношение,

– с надеждой написали жители.

Дом пастуха, бывшее почтовое отделение и телефонная будка / Фото The Dorset Guide

В каком состоянии архитектура

Часть инфраструктуры населенного пункта сохранилась, но нуждалась в реставрации. Церковь и школу восстановили в 2003 году и превратили в музеи.

Село Тайнем находится под контролем Министерства обороны. Оно доступно для туристов в выходные и праздничные дни.