Расположен дом в городе Долтон, штат Иллинойс, что на расстоянии 32 километров от Чикаго. Дом имеет 3 спальни. Его начальная цена составляет 250 тысяч долларов. Аукцион продлится до 18 июня, однако владелец может принять одно из предложений раньше.



В США продают дом, где провел детство новый Папа Римский / Фото AP, Erin Hooley

Нынешний владелец приобрел недвижимость в 2024 году за 66 тысяч долларов и сделал там ремонт. Несмотря на снижение цены до 199 тысяч, недвижимость долгое время не привлекала внимания покупателей.

Ситуация изменилась 8 мая – в день, когда Роберта Прево избрали новым Папой. Всего за несколько часов после объявления продавец получил восемь предложений и временно снял дом с продажи.

До избрания Папы это была обычная недвижимость. А после этого момента – это уже нечто гораздо большее,

– заявил Миша Хагани, исполнительный директор агентства Paramount Realty, которое занимается продажей.

Новый Папа жил в этом доме в детстве.



Такой вид дом имеет внутри / Фото Prestige Real Estate Images Inc

Что известно о Папе Римском Льве XIV

8 мая, во время второго дня конклава в Ватикане, Роберта Прево избрали новым Папой Римским, а 18 мая состоялась его интронизация. Он стал первым американцем на этом посту в истории католической церкви.

Лев XIV родился в Чикаго, а детские годы провел в Долтоне. Он имеет тесную связь с местной католической общиной и получил степень магистра богословия в Католическом Теологическом Союзе в Чикаго в 1982 году.