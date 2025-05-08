Роберт Прево родился в Чикаго и провел много лет будучи миссионером в Перу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о Роберте Прево

Как сообщает издание, в 2023 году Франциск сделал Роберта Прево кардиналом и назначил главой дикастерии для епископов. На этой должности новый Папа Римский был ответственным за выбор епископов.

Стоит заметить, что он немного говорил о ключевых вопросах церкви. Однако, некоторые из его позиций известны. В частности, новый Папа очень близок к видению Франциска относительно окружающей среды, работы с бедными и мигрантами.

Епископ не должен быть маленьким принцем, который сидит в своем королевстве,

– сказал Роберт Прево в 2024 году.

Кроме этого, он также поддержал позицию Франциска относительно разрешения приступать к Святому Причастию разведенным и повторно женатым католикам. Однако не полностью согласился с ним относительно предоставления разрешения священникам благословлять однополые пары.

Добавим, что накануне конклава его продвигали как "компромиссного кандидата" на папство.

Напомним, что 69-летний Папа Лев XIV, Роберт Фрэнсис Прево, уже произнес свою первую речь с балкона собора Святого Петра. Он вспомнил о покойном Папе Франциске и поблагодарил всех кардиналов, которые его избрали.