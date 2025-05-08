Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево взял имя Лев XIV.

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Новый понтифик обратился к верующим

Новоизбранный 69-летний Папа Римский машет рукой тысячам людей на площади, верующие радуются и скандируют его имя. "Да будет между вами мир!" – обратился понтифик ко всем странам и народам.

Вместе мы должны попытаться выяснить, как быть церковью, которая строит мосты, налаживает диалог и открыта для всех,

– заявил Лев XIV.

Он также вспомнил о покойном Папе Франциске и его "отважном голосе", который "благословил Рим и весь мир".

Глава Римско-католической церкви поблагодарил всех кардиналов, которые его избрали.