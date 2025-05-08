Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News. Американський кардинал Роберт Френсіс Прево взяв ім'я Лев XIV.
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Новий понтифік звернувся до вірян
Новообраний 69-річний Папа Римський махає рукою тисячам людей на площі, віряни радіють і скандують його ім'я. "Нехай буде між вами мир!" – звернувся понтифік до всіх країн і народів.
Разом ми повинні спробувати з'ясувати, як бути церквою, яка будує мости, налагоджує діалог і відкрита для всіх,
– заявив Лев XIV.
Він також згадав про покійного Папу Франциска та його "відважний голос", який "благословив Рим і цілий світ".
Кроме того, глава Римско-католической церкви поблагодарил всех кардиналов, которые его избрали.