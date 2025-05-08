Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию из Ватикана.
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Кто стал новым Папой Римским
69-летний Роберт Фрэнсис Прево избрал себе имя Лев XIV. Известно также, что раньше он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана.
Напомним, что нового Папу Римского выбирают после смерти Франциска. Он отошел в мир иной 21 апреля, похоронили его через 5 дней – 26 апреля.
Среди фаворитов на роль нового понтифика Римско-католической церкви также были:
- филиппинец Луис Антонио Тагле, которого могли выбрать на роль главы Ватикана еще в 2013 году, но оценили его слишком молодым в то время для этой должности;
- кардинал Матео Дзуппи, который был очень близок к Папе Франциску и является прогрессивистом;
- Петер Эрдо из Венгрии, который является консерватором и имеет благосклонность Виктора Орбана;
- а также итальянец Пьетро Паролин, который с 2013 года занимал должность Государственного секретаря Святого престола и выполнял функции фактического премьер-министра и министра иностранных дел Ватикана.
Интересно, что с кардиналами Матео Дзуппи и Пьетром Паролином встречался Владимир Зеленский после похорон Папы Римского Франциска. Тогда украинский лидер выразил благодарность за помощь в возвращении депортированных украинских детей.