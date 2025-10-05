Семья украинцев после более 2 лет пребывания в Германии вернулась на родную землю. Мужчина с женой купили старенький дом в Карпатах и уже больше года отстраивают его, показывая это в сети.

Что семье уже удалось сделать и как выглядит обновленный дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на тикток selo_karpatu.

Что супругам уже удалось изменить в новом доме?

Семья Оксаны выехала в Германию из-за полномасштабного вторжения. И после 2,5 года пребывания за границей они решили вернуться домой. В 2024 году супруги купили старенький дом в Карпатах. Но он был в довольно плохом состоянии. В нем много лет никто не проживал. Поэтому семья взялась за обновление и достройку дома.

Процессом выполненных работ и изменений дома женщина делится в сети. Как она отмечает на роликах, все работы пара выполняет самостоятельно.

По состоянию на начало октября 2025 года Оксане с мужем уже удалось сделать и обновить детские комнаты для сына и дочери, спальню для нее с мужем, ванную комнату, гостиную и террасу. Кроме того, семья параллельно работает над обустройством территории вокруг дома. Там появилась уютная беседка.

Что удалось изменить внутри: смотрите видео

Из недавнего: в доме положили пол из ели, также подшили потолок из гипсокартона. А еще в доме уже есть гардеробная. Кроме того, старую веранду удалось превратить в гостиную. Видеообзор женщина обещает показать совсем скоро.

Пользователи сети восторженно реагируют на все ролики по обновлению старого дома. В сочетании с атмосферой Карпат – пение птиц, шум реки и невероятные пейзажи – это создает очень уютную атмосферу.

Как дом выглядит снаружи: смотрите видео

К слову, на портале OLX Недвижимость цены на дома в Карпатах колеблются от 984 тысяч гривен за традиционный гуцульский деревянный дом в Розтоках до более 34 миллионов гривен за элитную усадьбу с бассейном и СПА в Яремче.

Что известно о других случаях восстановления украинцами старых домов?

В последнее время все больше украинцев восстанавливают старые сельские дома – как собственные, так и купленные. После возвращения из США Наталья приобрела мазанку в селе. К реставрации подошла серьезно: изучила особенности таких зданий и подготовила три варианта реконструкции. Говорит, давно мечтала о сельском доме и счастлива, что мечта стала реальностью.

В мае 2025 года еще одна женщина купила домик на Черниговщине и постепенно превращает ее в уютное место, сохраняя аутентичность. Дому более 80 лет, отопление – печное, водопровод еще планируют. Больше всего хлопот было с крышей и фундаментом, но основные работы уже завершены, продолжается внутренний ремонт.

Украинская писательница Евгения Кузнецова вместе с семьей взялась за восстановление старого дома, некогда принадлежавшей ее прабабушке. Несмотря на плохое состояние здания, его решили не сносить, а сохранить максимум аутентичных элементов.