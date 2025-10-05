Сім'я українців після понад 2 років перебування в Німеччині повернулася на рідну землю. Чоловік з дружиною купили стареньку хату в Карпатах і вже понад рік відбудовують її, показуючи це в мережі.

Що сім'ї вже вдалося зробити та який вигляд має оновлена хата, 24 Канал розповідає з посиланням на тікток selo_karpatu.

Що подружжя вже вдалося змінити в новому домі?

Сім'я пані Оксани виїхала в Німеччину через повномасштабне вторгнення. Та після 2,5 року перебування за кордоном вони вирішили повернутися додому. У 2024 році подружжя купило стареньку хату в Карпатах. Але вона була в доволі поганому стані. У ній багато років ніхто не проживав. Тому сім'я взялася за оновлення та добудову дому.

Процесом виконаних робіт та змін будинку жінка ділиться у мережі. Як вона відзначає на роликах, усі роботи пара виконує самостійно.

Станом на початок жовтня 2025 року пані Оксані з чоловіком вже вдалося зробити та оновити дитячі кімнати для сина та доньки, спальню для неї з чоловіком, ванну кімнату, вітальню та терасу. Крім того, сім'я паралельно працює над облаштуванням території навколо будинку. Там з'явилася затишна альтанка.

Що вдалося змінити всередині: дивіться відео

З нещодавнього: у будинку поклали підлогу зі смереки, також підшили стелю з гіпсокартону. А ще в хаті вже є гардеробна. Крім того, стару веранду вдалося перетворити на вітальню. Відеоогляд жінка обіцяє показати зовсім скоро.

Користувачі мережі захоплено реагують на всі ролики з оновлення старої хати. У поєднанні з атмосферою Карпат – спів пташок, шум річки та неймовірні краєвиди – це створює дуже затишну атмосферу.

Який вигляд будинок має ззовні: дивіться відео

До слова, на порталі OLX Нерухомість ціни на будинки в Карпатах коливаються від 984 тисяч гривень за традиційний гуцульський дерев'яний будинок у Розтоках до понад 34 мільйонів гривень за елітну садибу з басейном і СПА у Яремчі.

Що відомо про інші випадки. відновлення українцями старих хат?

Останнім часом дедалі більше українців відновлюють старі сільські хати – як власні, так і куплені. Після повернення зі США Наталя придбала мазанку в селі. До реставрації підійшла серйозно: вивчила особливості таких будівель і підготувала три варіанти реконструкції. Каже, давно мріяла про сільський дім і щаслива, що мрія стала реальністю.

У травні 2025 року ще одна жінка купила хатину на Чернігівщині та поступово перетворює її на затишне місце, зберігаючи автентику. Будинку понад 80 років, опалення – пічне, водопровід ще планують. Найбільше клопоту було з дахом і фундаментом, але основні роботи вже завершено, триває внутрішній ремонт.

Українська письменниця Євгенія Кузнєцова разом із родиною взялася за відновлення старої хати, що колись належала її прабабусі. Попри поганий стан будівлі, її вирішили не зносити, а зберегти максимум автентичних елементів.