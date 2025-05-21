Завораживает своей красотой: в Швейцарии на 3D-принтере напечатали самую высокую башню в мире

В швейцарском селе Муленьс построили уникальное архитектурное сооружение – башню Tor Alva. Она стала самым высоким в мире зданием, которое напечатали на 3D-принтере.

Об оригинальной конструкции, которая появилась в Альпах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Dezeen.

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Башня из 3D-принтера в Швейцарии

Tor Alva или Белую башню построили на месте бывшей кузницы. Ее дизайн похож на многослойный торт. Это не просто так, ведь регион известен своими кондитерами. Высота башни составляет 30 метров. Ее основным элементом являются 32 скрученные винтами полые колонны, которые напечатали на 3D-принтере. Строительство оригинального сооружения длилось 5 месяцев, сам же процесс печати отдельных частиц занял 900 часов.



Такой вид башня имеет снаружи / Фото Birdviewpicture

Особенностью башни является ее модульная конструкция. Это означает, что сооружение в любой момент можно разобрать и при необходимости переместить в другое место. Башню формируют 4 этажа. Последний, в соответствии с планами, будет смотровой площадкой, а также сценой для выступлений.

Кто строил башню и какой была цель

Проект реализовал Культурный фонд Origen и Швейцарская высшая техническая школа Цюриха. На строительство потратили 4,5 миллиона франков (примерно 5,4 миллиона долларов), что более чем в 2 раза превысило стартовый бюджет.



Башня – вид изнутри / Фото Birdviewpicture

Tor Alva смогут посещать туристы. Экскурсия будет стоить 100 франков (120 долларов). В эту сумму заложены посещение башни и угощение десертом. Сооружение будет находиться в Муленьси только 5 лет. Цель – привлечь внимание к селу, которое построили еще в 19 веке, однако теперь в нем проживают только 12 человек. Далее башню намерены демонтировать и установить в другом месте.

Так выглядит башня, напечатанная на 3D-принтере: смотрите видео

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