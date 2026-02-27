Квартира за 15 лет работы: кому в Украине труднее всего купить жилье

Цены на квартиры в Украине растут быстрее, чем доходы граждан, и это напрямую влияет на доступность жилья. В крупных городах однокомнатная квартира уже равна нескольким годам полной годовой зарплаты, а для части профессий более чем десятилетнему заработку.

Фактор безопасности существенно повлиял на цены. В западных регионах спрос вырос, и вместе с ним выросла доля дохода, которую нужно отдать за собственное жилье, сообщает ЛУН.

Сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру?

В Киеве средняя однокомнатная квартира равна 7,7 года годового заработка. В то же время столица не является самой дорогой по этому показателю.

Во Львове нужно 8,4 года дохода, в Луцке – 8,5 года, в Ужгороде – 8,5 года. Именно эти города возглавляют список по соотношению стоимости жилья к зарплатам.

Мы наблюдаем парадокс: безопасность западных регионов стала настолько дорогой "валютой", что Львов и Ужгород постепенно переходят в зону экономической недосягаемости для многих профессий. Это ограничивает возможности внутреннего перемещения и затрудняет улучшение жилищных условий. Для части людей отдельная квартира становится не вопросом выбора, а вопросом выживания,

– отмечает в комментарии finance.ua Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика.

В прифронтовых регионах показатели ниже. В Запорожье квартира эквивалентна 2,4 года дохода, в Николаеве – 3,4 года. В Харькове нужно 3,5 года полного заработка, в Днепре – 4,5 года.

Для кого жилье стало наиболее недосягаемым?

Разница ощутима в зависимости от профессии, отмечают Work.ua. Менеджеру по продажам в Харькове нужно 2,6 года работы, чтобы приобрести однокомнатную квартиру. В Днепре – 3,2 года, в Одессе – 4,9 года, в Киеве – 5,9 года. Во Львове и Ужгороде – 6,3 года.

Для бухгалтеров нагрузка выше. В Харькове это 3,5 года, в Днепре – 4,6 года, в Киеве – 7,2 года. Во Львове нужно 8,4 года дохода, в Ужгороде – 8,7 года.

Больше всего времени на накопление нужно работникам с низкими зарплатами. Для уборщиков в Киеве квартира равна 14,2 года годового дохода, во Львове – 15,3 года. В Ужгороде – 12,9 года, в Одессе – 12,4 года, в Днепре – 9,3 года, в Харькове – 7,5 года.

Сколько приходится тратить на аренду?

Аренда также забирает значительную часть доходов. В Харькове однокомнатная квартира обойдется примерно в 20% средней зарплаты. В Киеве – около 50%.

Во Львове расходы составляют 60 – 80% в зависимости от профессии. В Ужгороде – до 80% в среднем, а для барист, кассиров или продавцов показатель может достигать 96–98% месячного дохода.

Для уборщиков во Львове и Ужгороде аренда во Львове и Ужгороде превышает 100% зарплаты, что фактически делает невозможным самостоятельное проживание без дополнительных источников средств.

Сколько процентов украинцев планируют приобрести жилье?