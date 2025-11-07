Компенсация за размещение ВПЛ: кто и сколько сможет получить в 2025 году
- В 2025 году владельцы жилья в Украине могут получить 450 гривен в месяц за каждое безвозмездно размещенное внутренне перемещенное лицо.
- Для получения компенсации нужно сообщить местным властям о размещении ВПЛ, подать заявление с документами, подтверждающие право собственности, и обеспечить бесплатное проживание.
В Украине продолжает действовать государственная программа компенсации за переселенцев, которая предусматривает выплаты владельцам жилья, которые безвозмездно размещают у себя ВПЛ. Инициатива реализуется через портал "Дія" и местные органы власти.
В 2025 году условия программы обновили, а размер компенсаций увеличили, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
Кто может получить компенсацию за проживание переселенцев?
Выплаты предоставляются физическим лицам – гражданам Украины, которые являются владельцами жилья и разместили там внутренне перемещенных лиц.
Важно! Главное условие – между владельцем и переселенцами не должно быть родственных связей первой степени, то есть родители, дети или супруги не учитываются.
Лица, которые проживают в квартире или доме, должны быть зарегистрированы как ВПЛ. Компенсация предоставляется только за бесплатное проживание, то есть владелец жилья не имеет права взимать арендную плату одновременно с получением государственной помощи.
Какие условия нужно выполнить для получения компенсации?
Чтобы воспользоваться государственной программой, владелец жилья должен выполнить следующие условия условия:
- Уведомить орган местного самоуправления или военную администрацию о размещении переселенцев не позднее следующего рабочего дня после их заселения.
- Подать заявление о получении компенсации не позднее пяти рабочих дней после завершения отчетного месяца.
- Предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем.
- Обеспечить бесплатное проживание переселенцев, не получая с них арендной платы.
- Размещенные лица должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные.
- Не иметь родственных связей первой степени с переселенцами.
Сколько платят владельцам жилья в 2025 году?
Размер выплат устанавливается постановлением Кабмина №1544, владельцы жилья получают 450 гривен в месяц за каждого человека, размещенного в их доме.
Как подать заявку и какие документы нужны?
Заявление подается в сельский, поселковый или городской совет по месту расположения жилья. Вместе с заявлением владелец должен предоставить:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право собственности или пользования жильем;
- данные о внутренне перемещенных лиц, проживающих в помещении.
Заявку можно оформить лично или через ЦНАП, а в некоторых общинах – с помощью портала "Дія". Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней, после чего средства перечисляются на банковский счет владельца.
Как получить компенсацию, если жилье разрушено?
Чтобы получить компенсацию, владелец должен подать заявку через Дію, после чего местная комиссия проводит обследование и выдает акт о состоянии жилья.
На основании акта, который составляется после осмотра, жилье может быть официально признано разрушенным, а владельцу открывается доступ к программе компенсаций или жилищного сертификата.