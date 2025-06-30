Какое жилье можно построить на 10 сотках земли: нормы строительства и цены в регионах

Построить собственный дом можно на участке в 10 соток земли. Это довольно популярный вариант для загородного жилья. В то же время при этом стоит помнить, что есть государственные строительные нормы (ГСН), которых следует придерживаться при застройке земельных участков.

Какой дом можно построить на 10 сотках земли и какие правила строительства необходимо соблюдать, передает 24 Канал со ссылкой на компанию "Магия сада" по ландшафтному дизайну.

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Какие правила строительства в Украине

В соответствии с государственными строительными нормами (ГСН), для участков под индивидуальное жилье минимальные расстояния между домом и границами участка должны быть такими:

Расстояние от жилого дома до соседнего забора должно составлять минимум 1 метр,

Расстояние до дороги или улицы – не менее 5 метров,

Расстояние до границы с соседним участком должно быть не менее 3 метров.

В то же время существуют еще и определенные нормы по самой застройке. Поэтому, например, на участке, площадью 10 соток, допустимая застройка в примерно 20 – 30% от общей площади участка.

То есть это должен быть дом от 200 до 300 квадратных метров, что оптимально для семьи из 3 – 5 человек.

Обычно дом с такой площадью вмещает просторные комнаты, кухню, столовую, гостиную и несколько спальных помещений.

А остальная площадь остается для гаража, террасы, беседки, сада и тому подобное.

Что такое сотка земли Это единица измерения площади земельного участка. Поэтому, одна сотка равна 100 квадратным метрам. Такое измерение обычно применяется для малых земельных участков, особенно тех, что продаются под строительство частных домов, дач или коттеджей.

Где цены на земельные участки самые высокие

По данным инструмента "Интерактивный отчет" среди регионов Украины самые высокие средние цены на землю под застройку в 2025 году в таких регионах и городах:

Традиционно самый дорогой Киев (городская округа) – где-то 12 тысяч долларов за сотку.

В то же время в региональном разрезе цены самые дорогие в Киевской и Одесской областях – 2 656 тысяч долларов и 5 309 тысяч долларов за сотку.

Кроме того, в список еще входит Закарпатская и Львовская области – 2 391 тысяча долларов и 2 305 тысяч долларов за сотку.

Зато самые низкие цены за 100 квадратных метров в Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях, где средняя цена 340 – 390 долларов.