Який будинок можна побудувати на 10 сотках землі та яких правил будівництва необхідно дотримуватися, передає 24 Канал з посиланням на компанію "Магія саду" з ландшафтного дизайну.

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Які правила будівництва в Україні

Відповідно до державних будівельних норм (ДБН), для ділянок під індивідуальне житло мінімальні відстані між будинком і межами ділянки повинні бути такими:

Відстань від житлового будинку до сусіднього паркану повинна складати мінімум 1 метр,

Відстань до дороги або вулиці – не менше 5 метрів,

Відстань до межі з сусідньою ділянкою має бути не менше 3 метрів.

Водночас існують ще й певні норм щодо самої забудови. Тому, наприклад, на ділянці, площею 10 соток, допустима забудова в приблизно 20 – 30% від загальної площі ділянки.

Тобто це має бути будинок від 200 до 300 метрів квадратних, що оптимально для сім'ї з 3 – 5 осіб.

Зазвичай будинок з такою площею вміщає просторі кімнати, кухню, їдальню, вітальню та декілька спальних приміщень.

А решта площі залишається для гаража, тераси, альтанки, саду тощо.

Що таке сотка землі Це одиниця виміру площі земельної ділянки. Відтак, одна сотка дорівнює 100 квадратним метрам. Таке вимірювання зазвичай застосовується для малих земельних ділянок, особливо тих, що продаються під будівництво приватних будинків, дач або котеджів.

Де ціни на земельні ділянки найвищі

За даними інструменту "Інтерактивний звіт" серед регіонів України найвищі середні ціни на землю під забудову у 2025 році у таких регіонах та містах:

Традиційно найдорожчий Київ (міська округа) – десь 12 тисяч доларів за сотку.

Водночас в регіональному розрізі ціни найдорожчі у Київській та Одеській областях – 2 656 тисяч доларів та 5 309 тисяч доларів за сотку.

Крім того, до список ще входить Закарпатська та Львівська області – 2 391 тисяча доларів та 2 305 тисяч доларів за сотку.

Натомість найнижчі ціни за 100 квадратних метрів у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях, де середня ціна 340 – 390 доларів.