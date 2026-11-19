Аренда квартир в большинстве районов Киева за год подешевела, однако в отдельных частях столицы цены продолжают расти. Самое дорогое жилье сдается на Печерске, где аренда трехкомнатной квартиры обходится почти в 64 тысячи гривен в месяц.

Сколько стоит аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН, в ноябре 2026 года аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит 15 тысяч гривен, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Больше всего за год однокомнатные квартиры подорожали в Подольском районе – на 12%, а больше всего подешевели в Дарницком – на 13%.

Аренда однокомнатных квартир в районах Киева в среднем стоит:

Печерский – 32 тысячи гривен;

Шевченковский – 20 тысяч гривен;

Голосеевский – 19 тысяч гривен;

Подольский – 18,5 тысячи гривен;

Соломенский – 15 тысяч гривен;

Оболонский – 13 тысяч гривен;

Дарницкий – 13 тысяч гривен;

Святошинский – 13 тысяч гривен;

Днепровский – 11,5 тысячи гривен;

Деснянский – 8 тысяч гривен.

Инфографика ЛУН

Двухкомнатные квартиры в районах столицы стоят:

Печерский – 41,1 тысячи гривен;

Шевченковский – 26 тысяч гривен;

Голосеевский – 26 тысяч гривен;

Подольский – 24 тысячи гривен;

Соломенский – 19 тысяч гривен;

Оболонский – 17 тысяч гривен;

Дарницкий – 16 тысяч гривен;

Святошинский – 15 тысяч гривен;

Днепровский – 13,5 тысячи гривен;

Деснянский – 10 тысяч гривен.

Сколько стоит аренда трехкомнатных квартир в Киеве

Дороже всего трехкомнатные квартиры сдаются в Печерском районе – 63,9 тысячи гривен в месяц. В Шевченковском районе аренда стоит 41,1 тысячи гривен, в Голосеевском – 36,5 тысячи гривен, а в Подольском – 35,8 тысячи гривен.

Самые дешевые трехкомнатные квартиры можно арендовать в Деснянском районе – за 12 тысяч гривен. В Святошинском районе владельцы просят 18 тысяч гривен, в Дарницком – 20 тысяч гривен, а в Днепровском – 21 тысячу гривен в месяц.

Больше всего за год аренда трехкомнатных квартир подешевела в Соломенском районе – на 18%. В Голосеевском и Деснянском районах цены снизились на 14%, а в Дарницком – на 5%. В Днепровском районе стоимость аренды осталась без изменений.

Напомним, за три месяца количество квартир, сдаваемых в аренду в Киеве, выросло на 87%. В то же время аналитики ЛУН выяснили, что доля новых предложений на левом берегу практически не изменилась, поэтому статистика не подтверждает предположение о массовом отъезде жителей из этих районов.