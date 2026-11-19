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Скільки коштує оренда однокімнатних та двокімнатних квартир у Києві

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року оренда однокімнатної квартири у Києві коштує 15 тисяч гривень, що на 9% менше, ніж торік. Найбільше за рік однокімнатні квартири подорожчали в Подільському районі – на 12%, а найбільше подешевшали в Дарницькому – на 13%.

Оренда однокімнатних квартир у районах Києва в середньому коштує:

Печерський – 32 тисячі гривень;

Шевченківський – 20 тисяч гривень;

Голосіївський – 19 тисяч гривень;

Подільський – 18,5 тисячі гривень;

Солом'янський – 15 тисяч гривень;

Оболонський – 13 тисяч гривень;

Дарницький – 13 тисяч гривень;

Святошинський – 13 тисяч гривень;

Дніпровський – 11,5 тисячі гривень;

Деснянський – 8 тисяч гривень.

Інфографіка ЛУН

Двокімнатні квартири в районах столиці коштують:

Печерський – 41,1 тисячі гривень;

Шевченківський – 26 тисяч гривень;

Голосіївський – 26 тисяч гривень;

Подільський – 24 тисячі гривень;

Солом'янський – 19 тисяч гривень;

Оболонський – 17 тисяч гривень;

Дарницький – 16 тисяч гривень;

Святошинський – 15 тисяч гривень;

Дніпровський – 13,5 тисячі гривень;

Деснянський – 10 тисяч гривень.

Скільки коштує оренда трикімнатних квартир у Києві

Найдорожче трикімнатні квартири здають у Печерському районі – 63,9 тисячі гривень на місяць. У Шевченківському районі оренда коштує 41,1 тисячі гривень, у Голосіївському – 36,5 тисячі гривень, а в Подільському – 35,8 тисячі гривень.

Найдешевші трикімнатні квартири можна орендувати в Деснянському районі – за 12 тисяч гривень. У Святошинському районі власники просять 18 тисяч гривень, у Дарницькому – 20 тисяч гривень, а в Дніпровському – 21 тисячу гривень на місяць.

Найбільше за рік оренда трикімнатних квартир подешевшала в Солом'янському районі – на 18%. У Голосіївському та Деснянському районах ціни знизилися на 14%, а в Дарницькому – на 5%. У Дніпровському районі вартість оренди залишилася без змін.

Нагадаємо, за три місяці кількість квартир для оренди в Києві зросла на 87%. Водночас аналітики ЛУН з'ясували, що частка нових пропозицій на лівому березі майже не змінилася, тому статистика не підтверджує припущення про масовий виїзд мешканців із цих районів.