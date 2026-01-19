От 10 до 200 тысяч гривен: как изменилась стоимость аренды домов в пригороде Киева

Из-за отключения отопления и света спрос на жилье за городом начал расти, вместе с тем цены также повысились. Многие украинцы ищут автономный дом под Киевом на зиму, но не учитывают некоторых нюансов.

Где самые дешевые предложения?

Максимально бюджетный вариант можно найти на расстоянии 40-50 км от столицы, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

Например, в населенных пунктах как Богуслав или отдаленных селах Броварского района предложения стартуют от 6 000 гривен. Но это будет обычный дом без современного ремонта с газовым отоплением или печью.

Также стоит учитывать расходы на дорогу до Киева и на материалы, например дрова. Для экономии можно снимать часть дома, что даже в дорогих районах может быть в несколько раз дешевле.

Среди бюджетной аренды домов по состоянию на январь есть варианты в селах Великой Дымерки и Бышева, где цены стартуют от 8 000-10 000 гривен за месяц. Дороже будет аренда в Новоселках, около 10 000-18 000 гривен.

К слову, в пригороде столицы стоимость аренды жилья остается почти неизменной, но в основном речь идет о квартирах. По данным ЛУН, самые дешевые варианты в Гостомеле и Вишневом, где средняя стоимость аренды составляет 10 000 и 12 300 соответственно.

Какие дома арендуют чаще всего?

Самыми популярными остаются дома, которые находятся в пригороде и имеют полностью автономное отопление и свет. Просторные дома с современным ремонтом в Ирпене, Буче или Крюковщине с генераторами стоят существенно дороже.

Средняя стоимость аренды автономного дома площадью до 100 квадратных метров будет стоить от 20 000 гривен. Владельцы часто включают обслуживание систем питания в стоимость, поэтому нужно ориентироваться на сумму около 35 тысяч гривен.

Какова стоимость аренды дома премиум-класса?

В январе даже дома премиум-класса начали постепенно дорожать. Например, села Козин, Зазимье и Гореничи предлагают большие имения с собственным укрытием, бассейнами и большими участками. Средняя стоимость аренды здесь составляет 80 тысяч гривен, а может достичь и до 200 тысяч в месяц.

Обратите внимание! Такая стоимость объясняется полной автономией, независимостью от любых отключений и собственным современным укрытием. Также часто предлагают современный ремонт с инновационными решениями, системы умный дом и большие площади дома.

Сколько стоит снимать автономное жилье в Киеве?