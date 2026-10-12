В 3,5 раза дороже: сколько стоят однокомнатные квартиры в разных районах Киева

Осенью 2026 года однокомнатные квартиры в Киеве подешевели, хотя спрос на них вырос. При этом разница в стоимости жилья между районами столицы достигает миллионов гривен.

Сколько стоят квартиры в разных районах Киева

В сентябре 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры в Киеве составляла 3,3 миллиона гривен. Это на 2% меньше, чем в августе, сообщает OLX Недвижимость.

Самые дорогие однокомнатные квартиры были в Печерском районе, где медианная цена составляла 7 миллионов гривен. Самые дешевые – в Деснянском районе, где жилье стоило 2 миллиона гривен.

В других районах медианные цены были следующими:

Шевченковский – 4,2 миллиона гривен;

Голосеевский – 3,8 миллиона гривен;

Подольский – 3,6 миллиона гривен;

Соломенский – 2,9 миллиона гривен;

Дарницкий – 2,8 миллиона гривен;

Днепровский и Оболонский – по 2,7 миллиона гривен.

Больше всего за месяц квартиры подешевели в Соломенском районе – на 5%. В Подольском районе медианная цена снизилась на 3%, а в Дарницком и Печерском – на 2%. В то же время в Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах цены остались на уровне августа.

Как изменились спрос и предложение на квартиры в Киеве

В сентябре количество откликов на объявления о продаже однокомнатных квартир в столице выросло на 7% по сравнению с августом. В то же время объявлений о продаже такого жилья стало больше на 3%.

Больше всего спрос на однокомнатные квартиры вырос в Голосеевском районе, где количество откликов увеличилось на 28%. В Печерском районе этот показатель вырос на 17%, в Подольском – на 12%, в Дарницком – на 11%, а в Деснянском – на 8%. В Днепровском районе количество откликов сократилось на 9%, в Святошинском – на 6%, а в Оболонском – на 4%.

Напомним, в октябре 2026 года цена квадратного метра в новостройках Киева составляла 1 440 долларов. Самое дорогое жилье предлагалось в Печерском районе – 2 890 долларов за квадратный метр, а самое дешевое – в Деснянском, где цена составляла 850 долларов.