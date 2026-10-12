Скільки коштують квартири в різних районах Києва

У вересні 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири в Києві становила 3,3 мільйона гривень. Це на 2% менше, ніж у серпні, повідомляє OLX Нерухомість.

Найдорожчі однокімнатні квартири були в Печерському районі, де медіанна ціна становила 7 мільйонів гривень. Найдешевші – у Деснянському районі, де житло коштувало 2 мільйони гривень.

В інших районах медіанні ціни були такими:

Шевченківський – 4,2 мільйона гривень;

Голосіївський – 3,8 мільйона гривень;

Подільський – 3,6 мільйона гривень;

Солом'янський – 2,9 мільйона гривень;

Дарницький – 2,8 мільйона гривень;

Дніпровський та Оболонський – по 2,7 мільйона гривень.

Найбільше за місяць квартири подешевшали в Солом'янському районі – на 5%. У Подільському районі медіанна ціна знизилася на 3%, а в Дарницькому та Печерському – на 2%. Водночас у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах ціни залишилися на рівні серпня.

Як змінилися попит і пропозиція квартир у Києві

У вересні кількість відгуків на оголошення про продаж однокімнатних квартир у столиці зросла на 7% порівняно із серпнем. Водночас оголошень про продаж такого житла побільшало на 3%.

Найбільше попит на однокімнатні квартири зріс у Голосіївському районі, де кількість відгуків збільшилася на 28%. У Печерському районі цей показник зріс на 17%, у Подільському – на 12%, у Дарницькому – на 11%, а в Деснянському – на 8%. У Дніпровському районі кількість відгуків скоротилася на 9%, у Святошинському – на 6%, а в Оболонському – на 4%.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року ціна квадратного метра в новобудовах Києва становила 1 440 доларів. Найдорожче житло пропонували в Печерському районі – 2 890 доларів за квадратний метр, а найдешевше – у Деснянському, де ціна становила 850 доларів.