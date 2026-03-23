Оформление дома в 2026: сколько придется заплатить на самом деле
Регистрация дома в 2026 году в Украине предусматривает несколько обязательных платежей, которые формируют общую стоимость оформления. Кроме налогов, владельцы оплачивают оценку недвижимости, нотариальные услуги и административные сборы.
Когда нужно оформлять право собственности?
Право собственности на дом оформляют при купле-продаже, после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, а также в случае наследования или дарения, пишет PRO Land Invest.
В каждой из этих ситуаций процедура предусматривает подачу документов и проведение регистрации в государственном реестре. Для оформления нужны:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы на земельный участок;
- технический паспорт;
- подтверждение ввода дома в эксплуатацию.
Также привлекают оценщика и нотариуса, услуги которых оплачиваются отдельно.
Сколько стоит оценка недвижимости?
Оценка дома является базовым этапом, поскольку именно от определенной стоимости зависят налоги и сборы. Без этого документа оформление сделки невозможно.
В 2026 году средняя стоимость оценки составляет от 1 200 до 2 500 гривен. Цена зависит от региона и характеристик объекта, в частности его площади и сложности.
Какие расходы на нотариальные услуги?
Нотариус проверяет документы, готовит договор и удостоверяет сделку. Эти услуги формируют значительную часть расходов при оформлении.
В среднем удостоверение договора стоит от 3 000 до 8 000 гривен. Государственная регистрация права собственности обойдется еще в 1 000 – 2 000 гривен, а дополнительные технические расходы составляют примерно 500 – 2 000 гривен. Отдельно платят государственную пошлину в размере 1% от стоимости дома, пишет АН "Маяк".
К слову, в Киеве и других крупных городах услуги нотариуса "под ключ" могут стоить от 10 тысяч до 15 тысяч гривен. Такая стоимость обычно объясняется полной проверкой документов и сопровождением сделки.
Сколько стоит быстрая регистрация?
Цена государственной регистрации зависит от сроков выполнения. Базовая стоимость ниже, но за ускорение нужно доплачивать.
Стандартная регистрация в течение пяти дней стоит около 300 гривен. Оформление за два дня превышает 3 тысячи гривен, за один день – свыше 6 тысяч гривен. Самый быстрый вариант, за два часа, стоит приблизительно 15 тысяч гривен.
Какие дома теперь можно возводить без строительного паспорта?
В Украине упростили правила строительства частных домов до 200 квадратных метров, введя электронную систему вместо строительного паспорта.
Упрощение не действует в исторических ареалах и зонах с ограничениями, сохраняя стандартные согласования и контроль.