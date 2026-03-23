Коли потрібно оформлювати право власності?

Право власності на будинок оформлюють під час купівлі-продажу, після завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію, а також у разі спадкування чи дарування, пише PRO Land Invest.

У кожній із цих ситуацій процедура передбачає подання документів і проведення реєстрації у державному реєстрі. Для оформлення потрібні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи на земельну ділянку;

технічний паспорт;

підтвердження введення будинку в експлуатацію.

Також залучають оцінювача та нотаріуса, послуги яких оплачуються окремо.

Скільки коштує оцінка нерухомості?

Оцінка будинку є базовим етапом, оскільки саме від визначеної вартості залежать податки та збори. Без цього документа оформлення угоди неможливе.

У 2026 році середня вартість оцінки становить від 1 200 до 2 500 гривень. Ціна залежить від регіону та характеристик об'єкта, зокрема його площі та складності.

Які витрати на нотаріальні послуги?

Нотаріус перевіряє документи, готує договір і посвідчує угоду. Ці послуги формують значну частину витрат під час оформлення.

У середньому посвідчення договору коштує від 3 000 до 8 000 гривень. Державна реєстрація права власності обійдеться ще у 1 000 – 2 000 гривень, а додаткові технічні витрати становлять приблизно 500 – 2 000 гривень. Окремо сплачують державне мито у розмірі 1% від вартості будинку, пише АН "Маяк".

До слова, у Києві та інших великих містах послуги нотаріуса "під ключ" можуть коштувати від 10 тисяч до 15 тисяч гривень. Така вартість зазвичай пояснюється повною перевіркою документів і супроводом угоди.

Скільки коштує швидка реєстрація?

Ціна державної реєстрації залежить від строків виконання. Базова вартість нижча, але за пришвидшення потрібно доплачувати.

Стандартна реєстрація протягом п'яти днів коштує близько 300 гривень. Оформлення за два дні перевищує 3 тисячі гривень, за один день – понад 6 тисяч гривень. Найшвидший варіант, за дві години, коштує приблизно 15 тисяч гривень.

