Когда нужно оформлять право собственности?

Право собственности на дом оформляют при купле-продаже, после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, а также в случае наследования или дарения, пишет PRO Land Invest.

В каждой из этих ситуаций процедура предусматривает подачу документов и проведение регистрации в государственном реестре. Для оформления нужны:

паспорт;

идентификационный код;

документы на земельный участок;

технический паспорт;

подтверждение ввода дома в эксплуатацию.

Также привлекают оценщика и нотариуса, услуги которых оплачиваются отдельно.

Сколько стоит оценка недвижимости?

Оценка дома является базовым этапом, поскольку именно от определенной стоимости зависят налоги и сборы. Без этого документа оформление сделки невозможно.

В 2026 году средняя стоимость оценки составляет от 1 200 до 2 500 гривен. Цена зависит от региона и характеристик объекта, в частности его площади и сложности.

Какие расходы на нотариальные услуги?

Нотариус проверяет документы, готовит договор и удостоверяет сделку. Эти услуги формируют значительную часть расходов при оформлении.

В среднем удостоверение договора стоит от 3 000 до 8 000 гривен. Государственная регистрация права собственности обойдется еще в 1 000 – 2 000 гривен, а дополнительные технические расходы составляют примерно 500 – 2 000 гривен. Отдельно платят государственную пошлину в размере 1% от стоимости дома, пишет АН "Маяк".

К слову, в Киеве и других крупных городах услуги нотариуса "под ключ" могут стоить от 10 тысяч до 15 тысяч гривен. Такая стоимость обычно объясняется полной проверкой документов и сопровождением сделки.

Сколько стоит быстрая регистрация?

Цена государственной регистрации зависит от сроков выполнения. Базовая стоимость ниже, но за ускорение нужно доплачивать.

Стандартная регистрация в течение пяти дней стоит около 300 гривен. Оформление за два дня превышает 3 тысячи гривен, за один день – свыше 6 тысяч гривен. Самый быстрый вариант, за два часа, стоит приблизительно 15 тысяч гривен.

