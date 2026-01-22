От нескольких до сотен тысяч: сколько стоит переоформление наследства на жилье
- Оформление наследства на квартиру требует уплаты государственной пошлины, административного сбора, выписок из реестров и, возможно, оценки квартиры.
- Стоимость услуг нотариуса варьируется от 500 до 10 000 гривен в зависимости от того, является ли нотариус государственным или частным, а общие расходы могут значительно отличаться в зависимости от стоимости квартиры и степени родства.
Оформление квартиры в наследство после смерти владельца связано не только с документами, но и с рядом обязательных платежей. Часть из них является фиксированной, другие зависят от родственных связей с наследодателем, стоимости жилья и выбора нотариуса.
Что платит наследник при оформлении?
При переоформлении квартиры наследник должен учитывать несколько обязательных расходов, отмечается на портале Верховной Рады.
В 2026 году это:
- Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство – 34 гривны.
- Административный сбор за государственную регистрацию права собственности – от 230 до 460 гривен в зависимости от сроков внесения данных в реестр.
- Выписки из государственных реестров – в среднем от 100 до 300 гривен за каждый документ.
- Оценка квартиры – ориентировочно от 1 500 до 3 000 гривен, если она необходима для налогообложения.
- Налог на наследство.
Налог на наследство уплачивается в зависимости от родства. Наследники первой и второй степени родства ничего не платят, для других наследников – 5% от стоимости квартиры.
Сколько стоит оформление у нотариуса?
Стоимость услуг нотариуса зависит от того, государственный он или частный, а также от объема работы. Государственные нотариусы работают по фиксированным тарифам, которые значительно ниже, но запись к ним часто ограничена.
В среднем в 2026 году оформление наследства на квартиру у государственного нотариуса может стоить от 500 до 2 000 гривен с учетом всех обязательных действий.
Услуги частных нотариусов обходятся дороже. За открытие наследственного дела и оформление свидетельства о праве на наследство они обычно берут от 2 000 до 10 000 гривен, сообщает Kyiv notarius.
Также нотариус может отдельно выставить счет за подготовку заявлений, копий документов и сопровождение государственной регистрации права собственности. В результате общая стоимость переоформления квартиры после смерти собственника может существенно отличаться даже в пределах одного города, поэтому наследникам советуют уточнять полный перечень платежей заранее.
К слову, допустим, что стоимость квартиры составляет 2 миллиона гривен, но вы наследник второй степени родства и обратились к частному нотариусу. В таком случае приблизительная стоимость будет составлять от 7 до 13 тысяч гривен. Если вы дальний родственник, придется заплатить около 200 тысяч гривен.
Какие документы нужны для наследования в 2026 году?
В 2026 году для оформления наследства на недвижимость в Украине необходим полный пакет документов, включая свидетельство о смерти, паспорт наследника, документы о праве собственности и другие.
Наследник должен подать заявление нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти владельца имущества, иначе оформление возможно только через суд.