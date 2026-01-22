От нескольких до сотен тысяч: сколько стоит переоформление наследства на жилье

Оформление квартиры в наследство после смерти владельца связано не только с документами, но и с рядом обязательных платежей. Часть из них является фиксированной, другие зависят от родственных связей с наследодателем, стоимости жилья и выбора нотариуса.

Что платит наследник при оформлении?

При переоформлении квартиры наследник должен учитывать несколько обязательных расходов, отмечается на портале Верховной Рады.

В 2026 году это:

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство – 34 гривны.

Административный сбор за государственную регистрацию права собственности – от 230 до 460 гривен в зависимости от сроков внесения данных в реестр.

Выписки из государственных реестров – в среднем от 100 до 300 гривен за каждый документ.

Оценка квартиры – ориентировочно от 1 500 до 3 000 гривен, если она необходима для налогообложения.

Налог на наследство.

Налог на наследство уплачивается в зависимости от родства. Наследники первой и второй степени родства ничего не платят, для других наследников – 5% от стоимости квартиры.

Сколько стоит оформление у нотариуса?

Стоимость услуг нотариуса зависит от того, государственный он или частный, а также от объема работы. Государственные нотариусы работают по фиксированным тарифам, которые значительно ниже, но запись к ним часто ограничена.

В среднем в 2026 году оформление наследства на квартиру у государственного нотариуса может стоить от 500 до 2 000 гривен с учетом всех обязательных действий.

Услуги частных нотариусов обходятся дороже. За открытие наследственного дела и оформление свидетельства о праве на наследство они обычно берут от 2 000 до 10 000 гривен, сообщает Kyiv notarius.

Также нотариус может отдельно выставить счет за подготовку заявлений, копий документов и сопровождение государственной регистрации права собственности. В результате общая стоимость переоформления квартиры после смерти собственника может существенно отличаться даже в пределах одного города, поэтому наследникам советуют уточнять полный перечень платежей заранее.

К слову, допустим, что стоимость квартиры составляет 2 миллиона гривен, но вы наследник второй степени родства и обратились к частному нотариусу. В таком случае приблизительная стоимость будет составлять от 7 до 13 тысяч гривен. Если вы дальний родственник, придется заплатить около 200 тысяч гривен.

Какие документы нужны для наследования в 2026 году?