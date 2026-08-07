Миллиона может не хватить: сколько стоит дом площадью 60 квадратных метров

Одинаковая площадь дома еще не означает одинаковой стоимости строительства. За дом площадью 60 квадратных метров можно заплатить около миллиона гривен или в несколько раз больше – в зависимости от комплектации и объема работ.

Сколько стоит построить дом площадью 60 квадратных метров

В 2026 году строительство частного дома в среднем обходится от 16 до 35 тысяч гривен за квадратный метр. Если речь идет о площади 60 квадратных метров, ориентировочный бюджет составит от 960 тысяч до 2,1 миллиона гривен, пишет 24 Канал.

Конкретная сумма зависит от самого проекта. На расходы влияют материалы и технология строительства, тип фундамента, конструкция крыши, количество и размер окон. Отдельно придется учитывать утепление, фасад, отопление, инженерные сети и внутреннюю отделку. Сложная крыша, панорамные окна или большая терраса также увеличат сумму.

Попри війну, ринок житла продовжує працювати. У 2025 році РІЕЛ ввів в експлуатацію майже дві тисячі помешкань у Києві та Львові, розпочав нові проєкти та відкрив у столиці продаж нових черг у комплексах бізнес-класу. Девелопер зберігає стабільний темп будівництва, що для інвестора означає прогнозованість і системність реалізації.

Важно учитывать и степень готовности дома. Ориентировочная стоимость "коробки" составляет около 395 долларов за квадратный метр. Для площади 60 квадратных метров это около 23,7 тысячи долларов. Эта сумма включает фундамент, стены и крышу, но после этого дом еще не готов к проживанию.

Дополнительно необходимо установить окна и двери, утеплить, провести электрику, сантехнику, отопление и коммуникации. Вариант под чистовую отделку для площади 60 квадратных метров может стоить около 1,84 миллиона гривен. Дом с внутренней отделкой, готовый к заселению, – около 4,29 миллиона гривен.

Для сравнения: готовый модульный дом общей площадью 60 квадратных метров предлагается примерно за 1,89 миллиона гривен. Чистая площадь помещений в таком проекте составляет 50,2 квадратных метра, также предусмотрена терраса. В стоимость часто входят внешняя и внутренняя отделка, окна, двери, пол, электропроводка, сантехнические трубы и утепление.

Напомним, в 2026 году покраска стен в Украине в среднем стоит 150–250 гривен за квадратный метр. Подготовка поверхности может обойтись дороже, чем само нанесение краски, особенно если стены нужно выравнивать и шпаклевать.