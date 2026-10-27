В Киеве самые дорогие квартиры продаются не в новостройках: где цены самые высокие

Возраст дома не всегда определяет стоимость квартиры в Киеве. Жилье в дореволюционных зданиях стоит дороже новостроек, тогда как хрущевки и панельные дома остаются самыми доступными.

Сколько стоят квартиры в Киеве в зависимости от года постройки

По данным ЛУН, в октябре 2026 года самый дорогой квадратный метр в Киеве продается в дореволюционных домах, построенных до 1918 года, – в среднем за 2 410 долларов.

В новостройках после 2010 года его стоимость составляет 1 910 долларов, а в сталинках – 1 790 долларов. В домах по спецпроектам 1991–2010 годов квадратный метр стоит 1 490 долларов.

Самое дешевое жилье в хрущевках и панельных домах, где за квадратный метр просят 1 270 и 1 230 долларов соответственно.

Стоимость однокомнатных квартир также существенно различается в зависимости от года постройки. Дороже всего такое жилье продается в дореволюционных домах, тогда как меньше всего придется заплатить за квартиры в хрущевках и панельных домах. В октябре цены следующие:

Дореволюционные дома – 110 тысяч долларов.

Сталинки – 79 тысяч долларов.

Новостройки после 2010 года – 77 тысяч долларов.

Дома по спецпроектам – 65 тысяч долларов.

Хрущевки и панельки – по 44 тысячи долларов.

Почему квартиры в дореволюционных домах дороже новостроек

Одной из причин высоких цен на квартиры в дореволюционных домах может быть их расположение в центральных районах Киева. Такое жилье часто имеет высокие потолки, просторные комнаты и архитектурные особенности, которые реже встречаются в современных домах.

Обратите внимание! На цену также может влиять историческая ценность здания. Однако сам по себе возраст дома не делает квартиру дороже, ведь важную роль играют ее состояние и расположение.

Хрущевки и панельные дома, напротив, часто уступают более новым домам по уровню комфорта. В таких квартирах обычно небольшие кухни, тесные санузлы и планировки, которые не всегда соответствуют потребностям современных покупателей.

Дополнительные расходы могут возникнуть из-за изношенных коммуникаций, устаревшей электропроводки и недостаточного утепления дома. Поэтому при покупке такого жилья приходится учитывать не только его стоимость, но и возможные расходы на ремонт и обновление квартиры.

Напомним, при покупке квартиры в новостройке украинцы чаще обращают внимание не только на цену и расположение, но и на безопасность, энергоавтономность и возможность быстрого заселения. В то же время большинству требований покупателей соответствуют лишь 15% новых жилых комплексов.