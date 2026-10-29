Квартиры у моря по цене жилья в Украине: сколько стоит недвижимость в Болгарии

Украинцы стали одной из самых активных групп покупателей жилья в Болгарии, выбирая квартиры для постоянного проживания на морском побережье. Несмотря на то, что в отдельных районах цены сопоставимы с ценами в Киеве или Львове, дополнительные сборы при оформлении добавляют к стоимости еще более 6% сверху.

Сколько стоит квадратный метр на курортах и в городах

Как свидетельствуют свежие данные болгарского сервиса поиска недвижимости Realistimo за октябрь 2026 года, украинцы вместе с гражданами Румынии и Молдовы составляют заметную долю спроса на жилье в приморской Варне. Покупатели все чаще выбирают квартиры не только для сезонного отдыха или инвестиций, но и для постоянного переезда.

По оценкам экспертов, медианная цена предложения в Варне в настоящее время закрепилась на отметке 1 833 евро за квадратный метр в базе, насчитывающей более 6,2 тысячи активных объявлений. Впрочем, на рынке существует существенная географическая дифференциация, которая позволяет подобрать варианты под совершенно разный бюджет.

Обратите внимание! Для сравнения: по данным украинского сервиса ЛУН, средняя цена квадрата в новостройках Киева составляет около 66 500 гривен (1 308 евро), а во Львове достигает рекордной отметки в 71 100 гривен (1 398 евро). В то же время на побережье Болгарии цены часто оказываются вполне сопоставимыми с украинскими областными центрами.

Например, в курортном городе Бургас, а именно в районе Меден Рудник, квадратный метр первичного жилья стоит в среднем 1 141 евро – это фактически уровень цен в Одессе или Ужгороде, где жилье стоит примерно 55 000 гривен (1 082 евро). В то же время на популярном морском курорте Солнечный Берег квадратный метр оценивается в 1 364 евро, что лишь немного дороже, чем в столичном Киеве, но дешевле, чем во Львове.

Цены в столице Болгарии и ключевых приморских центрах уже превышают средние украинские показатели. В Софии медианная цена достигает 2 569 евро за метр, в Бургасе в целом – 1 802 евро, а в Несебре – 1 554 евро.

Районы Варны и доходность аренды

Внутри самой Варны стоимость квадратного метра различается почти вдвое в зависимости от местоположения дома. Самым дорогим, как и ожидалось, остается центр города с ценой 2 750 евро за квадратный метр, а в престижном районе Бриз жилье предлагается по 2 339 евро.

В Варне район имеет большее значение, чем кажется: разница между Владиславово и центром превышает 1 200 евро за квадратный метр,

– отмечают аналитики Realistimo.

Зато в более доступных районах, таких как Аспарухово или Владиславово, жилье предлагают по 1 636 и 1 454 евро за квадратный метр соответственно. При этом валовая доходность от сдачи квартир в аренду – то есть соотношение годового дохода от арендной платы к стоимости жилья без учета расходов – в Варне держится на уровне 5,4% годовых при средней арендной плате около 550 евро в месяц.

Интересно, что в спальных районах доходность инвестиций даже выше: в Аспарухове она достигает 5,8%, тогда как в центре опускается до 4%. В Бургасе средняя окупаемость составляет 4,9%, но в районе Меден Рудник может достигать и 6,2% годовых.

Дополнительные расходы при оформлении сделки

Покупателям зарубежной недвижимости следует учитывать, что окончательная сумма покупки жилья всегда превышает объявленную стоимость объекта. К базовой сумме необходимо прибавить расходы на сборы, нотариуса и посредников.

За квартиру стоимостью 150 000 евро в Варне покупатель доплачивает 9 875 евро (местный налог 3%, нотариус, регистрация, ориентировочная комиссия агентства), то есть около 6,6% сверх цены,

– предупреждают специалисты болгарского портала.

Таким образом, реальная совокупная стоимость квартиры за 150 тысяч евро составит около 159 875 евро еще до проведения ремонтных работ.