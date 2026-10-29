Квартири біля моря за ціною житла в Україні: скільки коштує нерухомість у Болгарії

Скільки коштує квадратний метр на курортах і в містах

Як свідчать свіжі дані болгарського сервісу пошуку нерухомості Realistimo за жовтень 2026 року, українці разом із громадянами Румунії та Молдови формують помітну частку попиту на житло в приморській Варні. Покупці дедалі частіше обирають квартири не лише для сезонного відпочинку чи інвестицій, а й для постійного переїзду.

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За оцінками експертів, медіанний цінник пропозиції у Варні наразі закріпився на позначці 1 833 євро за квадратний метр у базі з понад 6,2 тисячі активних оголошень. Утім, на ринку існує суттєва географічна диференціація, яка дозволяє підібрати варіанти під абсолютно різний бюджет.

Зверніть увагу! Для порівняння, за даними українського сервісу ЛУН, середня ціна квадрата в новобудовах Києва становить близько 66 500 гривень (1 308 євро), а у Львові сягає рекордної позначки в 71 100 гривень (1 398 євро). Водночас на узбережжі Болгарії ціни часто виявляються цілком порівнянними з українськими обласними центрами.

Наприклад, у курортному місті Бургас, а саме в районі Меден Рудник, квадратний метр первинки коштує в середньому 1 141 євро – це фактично рівень цін в Одесі чи Ужгороді, де житло коштує приблизно 55 000 гривень (1 082 євро). Натомість на популярному морському курорті Сонячний Берег квадрат оцінюють у 1 364 євро, що лише трохи дорожче за столичний київський прайс, але дешевше за львівський.

Ціни в столиці Болгарії та ключових приморських центрах уже перевищують середні українські показники. У Софії медіанна ціна сягає 2 569 євро за метр, у Бургасі загалом – 1 802 євро, а в Несебрі – 1 554 євро.

Райони Варни та дохідність оренди

Усередині самої Варни вартість квадратного метра різниться майже вдвічі залежно від локації будинку. Найдорожчим очікувано залишається центр міста з цінником 2 750 євро за квадратний метр, а в престижному районі Бриз житло виставляють по 2 339 євро.

У Варні район важить більше, ніж здається: різниця між Владиславовим і центром перевищує 1 200 євро за квадратний метр– зазначають аналітики Realistimo.

Натомість у доступніших масивах, як-от Аспарухово чи Владиславово, житло пропонують по 1 636 та 1 454 євро за квадрат відповідно. При цьому валова дохідність від здачі квартир в оренду – тобто співвідношення річного доходу від орендної плати до вартості житла без урахування витрат – у Варні тримається на рівні 5,4% річних за середньої орендної плати близько 550 євро на місяць.

Прогнози

Цікаво, що в спальних районах віддача від інвестицій навіть вища: в Аспарухові вона сягає 5,8%, тоді як у центрі опускається до 4%. У Бургасі середня окупність становить 4,9%, але в районі Меден Рудник може сягати й 6,2% річних.

Додаткові витрати під час оформлення угоди

Покупцям закордонних квадратних метрів варто враховувати, що фінальний чек купівлі житла завжди вищий за оголошену вартість об'єкта. До базової суми необхідно додавати витрати на збори, нотаріуса та посередників.

За квартиру вартістю 150 000 євро у Варні покупець доплачує 9 875 євро (місцевий податок 3%, нотаріус, реєстрація, орієнтовна комісія агентства), тобто близько 6,6% понад ціну– попереджають фахівці болгарського порталу.

Таким чином, реальна сукупна вартість помешкання за 150 тисяч євро становитиме близько 159 875 євро ще до проведення ремонтних робіт.