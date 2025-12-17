"Прячется" в горах: чем заинтересовала туристов новая смотровая площадка в Китае

В горном ландшафте на юге Китая появился новый архитектурный объект, который почти сливается с окружающей природой, но в то же время формирует совершенно иной взгляд на пространство. Современная смотровая площадка уже стала частью туристической и культурной трансформации региона.

Где расположено необычное сооружение?

Новая смотровая платформа расположена среди холмов недалеко от города Пуцзян, пишет 24 Канал со ссылкой на Mad White.

Архитекторы выбрали форму арочного павильона, который частично встроен в склон и покрыт зеленой насыпью. Благодаря этому сооружение не доминирует над пейзажем, а продолжает его линии, повторяя естественные контуры рельефа.

Новая смотровая площадка в Китае / Фото Mad White

Конструкция выполнена из деревянных элементов, формирующих серию арок. Издалека платформа выглядит как мягкий холм, и только при приближении становится понятно, что это архитектурный объект с четко продуманной геометрией.

Интересно! Проект стал частью стратегии развития городской среды и туризма. Местные власти стремились обновить старую смотровую точку и превратить ее в пространство, которое станет местом общественных событий.

Новый объект рассчитан на различные сценарии использования. Здесь могут происходить официальные мероприятия, культурные события или частные церемонии. Архитектура платформы позволяет одновременно созерцать пейзаж и находиться в защищенном, полузакрытом пространстве.

Площадка напоминает ландшафт / Фото Mad White

Как организовано пространство внутри?

Внутреннее пространство платформы имеет структуру амфитеатра. Пол постепенно опускается, а крыша поднимается, создавая ощущение открытости и глубины. Центральным элементом является большой стеклянный фасад, который формирует панорамный вид на долину и горные склоны.

Туристы, посетившие новое сооружение / Фото Mad White

Широкие раздвижные двери соединяют интерьер с открытой террасой. Благодаря этому пространство легко трансформируется в зависимости от погоды и формата мероприятий. Архитекторы сделали акцент на естественном освещении, минимизируя потребность в искусственном свете днем.

Интересно! Земляную насыпь с растительностью использовали как естественную теплоизоляцию, что помогает поддерживать стабильную температуру внутри. Дождевую воду собирают для полива зеленых насаждений, а часть энергии обеспечивает геотермальная система.

Расположение стеклянного фасада уменьшает перегрев в летний период, а деревья вокруг платформы создают естественную тень.

Смотровая площадка вечером / Фото Mad White

