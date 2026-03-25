В Украине запускают социальную аренду жилья: кто сможет платить меньше

В Украине готовят запуск социальной аренды жилья, которая должна изменить правила доступа к квартирам для людей с низкими доходами. Государство и общины будут формировать специальный фонд и сдавать жилье дешевле рыночной стоимости.

Кто сможет получить социальное жилье?

Социальную аренду ориентируют на тех, кто не может позволить себе жилье по рыночным ценам, сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Смотрите также Аренда квартир стремительно дорожает: в каком городе цены достигли 22 тысяч

Прежде всего это:

внутренне перемещенные лица;

молодые семьи;

люди с низкими доходами;

другие уязвимые категории.

Чтобы получить такое жилье, нужно подтвердить уровень доходов и доказать, что аренда на рынке является недоступной. При этом квартира не будет предоставляться бесплатно: арендная плата будет ниже рыночной, но покрывать расходы на содержание жилищного фонда.

Как будет работать социальная аренда?

Фонд социального жилья будут формировать путем:

строительства новых квартир;

выкупа готового жилья;

использования государственного и коммунального фонда.

Аренду планируют делать долгосрочной, чтобы люди могли жить стабильно без постоянной смены жилья. Условия аренды будут учитывать доходы семьи, поэтому стоимость может отличаться в зависимости от финансовой ситуации арендаторов.

По словам Дениса Улютина, социальная аренда должна:

обеспечить доступное жилье;

стабилизировать рынок аренды;

поддержать людей, которые потеряли жилье или доходы;

способствовать возвращению населения и экономической активности.

К слову, правительство планирует ввести механизм выкупа квартир, рассказала Елена Шуляк в интервью 24 Канала. В таком случае житель не просто пользуется жильем, а постепенно выплачивает его стоимость и со временем может стать владельцем.

Какое значение будут иметь операторы социального жилья?

Операторы социального жилья смогут привлекать финансирование через гранты, кредиты и сотрудничество с международными партнерами. Также предусмотрены льготы, в частности относительно получения земельных участков и подключения к инженерным сетям.