Имение из рекламы Кендалл Дженнер выставили на продажу: сколько оно стоит

В Лос-Анджелесе на рынке элитной недвижимости появился особняк, который заинтересовал покупателей. После появления дома в рекламном ролике с участием Кендалл Дженнер интерес к этой недвижимости резко возрос не только среди поклонников.

Сколько стоит дом и где расположен?

Поместье выставили на продажу за 38 миллионов долларов, сообщает Realtor.com.

Он расположен в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе, который известен приватностью, зелеными улицами и дорогими имениями знаменитостей.

Имение построено на участке площадью около 3 тысяч квадратных метров на вершине холма. Благодаря этому с территории открываются панорамные виды на город и побережье.

Поместье в Лос-Анджелесе за 38 миллионов долларов / Фото Realtor.com

Строительство завершили в 2025 году. С тех пор дом впервые появился на рынке и сразу привлек внимание благодаря современной архитектуре и выгодному расположению.

После выхода рекламы "Super Bowl" с Кендалл Дженнер интерес к объекту только усилился, ведь в кадре можно увидеть часть фасада, двор и роскошные зоны отдыха.

Дом в рекламе Кендалл Дженнер / Скриншот 24 Канала

Как дом выглядит изнутри?

Внутри особняк оформлен в современном стиле со светлыми цветами и большим количеством стекла. Пространство построено по принципу открытой планировки, поэтому комнаты плавно переходят друг в друга и наполнены естественным светом.

В доме есть девять спален и двенадцать ванных комнат. Главные жилые зоны имеют большие раздвижные стеклянные стены, которые ведут на просторную террасу. Там обустроен бассейн, создающий эффект слияния воды с горизонтом.

Интерьер поместья за 38 миллионов долларов / Фото Realtor.com

Главная спальня имеет собственную террасу с местом для отдыха. Также предусмотрено просторную гардеробную с большим количеством шкафов и зеркал. В кухне и столовой использован минималистичный дизайн, современную технику и много открытого пространства.

На нижнем уровне расположена зона для отдыха и восстановления. Здесь есть тренажерный зал, сауна, крытый бассейн, винная комната и домашний кинотеатр. Отдельно обустроены помещения для гостей или персонала, что делает дом удобным для проживания большой семьи.

Сауна и домашний кинотеатр в доме / Фото Realtor.com

Как выглядит дом Кайли Дженнер?

Месяц назад сестра Кендалл Дженнер Кайли выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе за 48 миллионов долларов, который она приобрела в 2020 году за 36,5 миллиона.

Дом площадью более 1 700 квадратных метров имеет семь спален, более десяти ванных комнат, домашний кинотеатр, спортивный зал, большой бассейн и несколько развлекательных зон, пишет Mansion Global.