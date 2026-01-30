Маєток із реклами Кендалл Дженнер виставили на продаж: скільки він коштує

У Лос-Анджелесі на ринку елітної нерухомості з'явився маєток, який зацікавив покупців. Після появи будинку в рекламному ролику за участі Кендалл Дженнер інтерес до цієї нерухомості різко зріс не лише серед шанувальників.

Скільки коштує будинок та де розташований?

Маєток виставили на продаж за 38 мільйонів доларів, повідомляє Realtor.com.

Він розташований у престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі, який відомий приватністю, зеленими вулицями та дорогими маєтками знаменитостей.

Маєток побудований на ділянці площею близько 3 тисяч квадратних метрів на вершині пагорба. Завдяки цьому з території відкриваються панорамні краєвиди на місто та узбережжя.

Маєток у Лос-Анджелесі за 38 мільйонів доларів / Фото Realtor.com

Будівництво завершили у 2025 році. Відтоді будинок уперше з'явився на ринку та одразу привернув увагу завдяки сучасній архітектурі та вигідному розташуванню.

Після виходу реклами "Super Bowl" з Кендалл Дженнер інтерес до об'єкта лише посилився, адже в кадрі можна побачити частину фасаду, подвір'я та розкішні зони відпочинку.

Будинок у рекламі Кендалл Дженнер / Скриншот 24 Каналу

Як будинок виглядає зсередини?

Усередині маєток оформлений у сучасному стилі зі світлими кольорами та великою кількістю скла. Простір побудований за принципом відкритого планування, тому кімнати плавно переходять одна в одну і наповнені природним світлом.

У будинку є дев'ять спалень і дванадцять ванних кімнат. Головні житлові зони мають великі розсувні скляні стіни, які ведуть на простору терасу. Там облаштований басейн, що створює ефект злиття води з горизонтом.

Інтер'єр маєтку за 38 мільйонів доларів / Фото Realtor.com

Головна спальня має власну терасу з місцем для відпочинку. Також передбачено простору гардеробну з великою кількістю шаф та дзеркал. У кухні та їдальні використано мінімалістичний дизайн, сучасну техніку та багато відкритого простору.

Цікаво! На нижньому рівні розташована зона для відпочинку та відновлення. Тут є тренажерна зала, сауна, критий басейн, винна кімната та домашній кінотеатр.

Окремо облаштовані приміщення для гостей або персоналу, що робить будинок зручним для проживання великої родини.

Сауна та домашній кінотеатр у будинку / Фото Realtor.com

Як виглядає будинок Кайлі Дженнер?

Місяць тому сестра Кендалл Дженнер Кайлі виставила на продаж свій маєток у Лос-Анджелесі за 48 мільйонів доларів, який вона придбала у 2020 році за 36,5 мільйона.

Будинок площею понад 1 700 квадратних метрів має сім спалень, понад десять ванних кімнат, домашній кінотеатр, спортивну залу, великий басейн і кілька розважальних зон, пише Mansion Global.