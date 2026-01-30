Скільки коштує будинок та де розташований?

Маєток виставили на продаж за 38 мільйонів доларів, повідомляє Realtor.com.

Дивіться також Хоче покинути Голлівуд: Анджеліна Джолі продає свій маєток у Лос-Анджелесі

Він розташований у престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі, який відомий приватністю, зеленими вулицями та дорогими маєтками знаменитостей.

Маєток побудований на ділянці площею близько 3 тисяч квадратних метрів на вершині пагорба. Завдяки цьому з території відкриваються панорамні краєвиди на місто та узбережжя.

Маєток у Лос-Анджелесі за 38 мільйонів доларів / Фото Realtor.com

Будівництво завершили у 2025 році. Відтоді будинок уперше з'явився на ринку та одразу привернув увагу завдяки сучасній архітектурі та вигідному розташуванню.

Після виходу реклами "Super Bowl" з Кендалл Дженнер інтерес до об'єкта лише посилився, адже в кадрі можна побачити частину фасаду, подвір'я та розкішні зони відпочинку.

Будинок у рекламі Кендалл Дженнер / Скриншот 24 Каналу

Як будинок виглядає зсередини?

Усередині маєток оформлений у сучасному стилі зі світлими кольорами та великою кількістю скла. Простір побудований за принципом відкритого планування, тому кімнати плавно переходять одна в одну і наповнені природним світлом.

У будинку є дев'ять спалень і дванадцять ванних кімнат. Головні житлові зони мають великі розсувні скляні стіни, які ведуть на простору терасу. Там облаштований басейн, що створює ефект злиття води з горизонтом.

Інтер'єр маєтку за 38 мільйонів доларів / Фото Realtor.com

Головна спальня має власну терасу з місцем для відпочинку. Також передбачено простору гардеробну з великою кількістю шаф та дзеркал. У кухні та їдальні використано мінімалістичний дизайн, сучасну техніку та багато відкритого простору.

Цікаво! На нижньому рівні розташована зона для відпочинку та відновлення. Тут є тренажерна зала, сауна, критий басейн, винна кімната та домашній кінотеатр.

Окремо облаштовані приміщення для гостей або персоналу, що робить будинок зручним для проживання великої родини.

Сауна та домашній кінотеатр у будинку / Фото Realtor.com

Як виглядає будинок Кайлі Дженнер?

Місяць тому сестра Кендалл Дженнер Кайлі виставила на продаж свій маєток у Лос-Анджелесі за 48 мільйонів доларів, який вона придбала у 2020 році за 36,5 мільйона.

Будинок площею понад 1 700 квадратних метрів має сім спалень, понад десять ванних кімнат, домашній кінотеатр, спортивну залу, великий басейн і кілька розважальних зон, пише Mansion Global.