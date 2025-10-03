Сотни кофеен известной сети Starbucks закрывают в США. Исчезновение такого крупного бренда может вызвать значительный эффект на местный рынок недвижимости.

Как закрытие Starbucks повлияет на рынок недвижимости?

Специалисты ожидают изменений на рынке недвижимости после новостей о Starbucks, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Realtor.com.

Смотрите также Нью-Йорк или Дубай: топ городов, где тратят больше всего на аренду жилья

В издании пишут, что Starbucks традиционно располагается в оживленных районах. А учитывая, что в некоторых местах цена на гранди латте приближается к 6 долларам, можно ожидать появления Starbucks в районах со средним и высшим средним классом, отмечает издание.

Открытие нового Starbucks уже давно ассоциируется с "эффектом Starbucks" – термином, который описывает, как присутствие бренда сигнализирует о росте благосостояния и привлекательности района. Наличие кафе могло бы повысить привлекательность района,

– объясняет аналитик Ханна Джонс.

Таким образом, Starbucks не приводит к росту стоимости жилья сама по себе. Зато сеть склонна открывать магазины в районах, где уже действуют другие факторы, такие как экономический рост, рост спроса и рост стоимости недвижимости.

Закрытие нескольких кофеен может изменить это восприятие, сигнализируя о снижении пешеходного трафика или потребительского спроса. Однако если их сотни, это повредит стоимости местной недвижимости.

Хотя Starbucks может повышать привлекательность коммерческого района, он не обязательно напрямую влияет на стоимость жилой недвижимости. Наоборот, его присутствие может отражать и усиливать общие экономические и демографические тенденции,

– пишут в издании.

Почему Starbucks закрывает сотни кофеен?

Starbucks закроет неэффективные магазины в Северной Америке, включая свое культовое заведение в Сиэтле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Так генеральный директор Брайан Никкол продолжает реструктуризацию, которая, как ожидается, будет стоить 1 миллиард долларов, чтобы восстановить падение продаж компании.

Ожидается, что к концу 2025 финансового года общее количество магазинов сети кофеен в США и Канаде сократится на 1%, или на несколько сотен магазинов. Никкол пытается восстановить атмосферу "кофейни" в заведениях, чтобы вернуть клиентов в свои торговые точки после шести кварталов подряд снижения продаж в США.

Новости о Starbucks